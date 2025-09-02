Antony: "Mi única opción fue el Betis, lloré de felicidad cuando dije a mi familia que volvía a Sevilla"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Betis Antony Matheus dos Santos comentó este martes que su "única opción" en el mercado de fichajes "siempre" fue el Real Betis y que cuando comunicó a su familia que volvía a Sevilla lloró de "felicidad", además señaló que el objetivo del equipo esta temporada debe ser "pelear por todo".

"Siempre deje muy claro que mi única opción era el Betis. Lloré de felicidad cuando dije a mi familia que volvía a Sevilla porque lo que pasé en Manchester fue muy difícil. Pero eso es parte de la vida, pero sabía que este momento iba a llegar. Ahora estoy en el Betis que es un sueño. Hubo momentos en los que vi el fichaje muy difícil, pero siempre tuve fe", afirmó el extremo brasileño, nuevo jugador del Real Betis, en su presentación oficial.

Antony confesó que tuvo "propuestas de otros clubes", pero reiteró que el Betis era "lo más importante" para él. "Es un club que tengo mucho cariño. Siempre fue mi primera opción y por eso esperé hasta el último día. Es una ciudad que me encanta y tengo muchas ganas de representar a toda la afición en el campo", agregó.

En cuanto a los objetivos deportivos, el internacional brasileño apuntó que intentará "poner al Betis "donde merece" y que pelearan "por todo, la Liga y La Europa League". "Tenemos una gran plantilla. El año pasado ya llegamos a una final europea, y eso demuestra que el Betis es un equipo muy grande que puede pelear con cualquier equipo", explicó.

"Es un año muy importante para mí y para Betis, un año de Copa del Mundo. Volví a la selección jugando con el Betis y estoy muy agradecido por eso. Soy una persona que me exijo mucho porque sé que siempre puedo hacer más", confesó Antony, preguntado por la particularidad de esta temporada, que acabará con la disputa del Mundial 2026.

Antony definió el Betis como "un sentimiento" y un equipo con el que se "identifica mucho". "Cada día que pasa, estoy más seguro de que es la mejor decisión de mi vida. Cuando miro a cada persona que está afuera, son las personas por las que siempre voy a correr. Para nosotros también son jugadores. Cuando entramos en el campo, representamos a todos los que están afuera", expresó.

Por su parte, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, que estuvo presente en el acto de presentación junto al director deportivo, Manuel Fajardo, manifestó que ha sido "una operación difícil". "El Manchester no quería una sesión, sino vender al jugador. A partir de ahí empezaron las negociaciones, y tengo que reconocer que hubo un momento que se rompieron. Pero los futbolistas suelen jugar donde quieren, y Antony quería jugar en el Betis. Eso ha ayudado bastante", agregó.

Por último, Fajardo dijo que cuando se afronta una negociación de este tipo "con un club top mundial" y un jugador por el que pagaron 100 millones de euros, siempre suele ser "compleja". "Teníamos toda una institución detrás apoyando de distintos roles desde distintos departamentos y pues hemos logrado que la operación saliese adelante", agradeció.