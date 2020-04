Aperribay: "No buscábamos ninguna polémica ni infringir las normas sanitarias"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, aseguró que no buscaban "ninguna polémica ni infringir las normas sanitarias" con su anuncio de volver el martes a entrenamientos en grupos reducidos, intención que finalmente no llevarán a cabo tras una charla con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Cuando hemos hablado con la presidenta del CSD le hemos dicho que no buscábamos ninguna polémica ni hacer nada que no pudiésemos. Hemos hablado sin entrar en ninguna discusión de si podíamos o no, ha sido una conversación magnífica", explicó Aperribay en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El dirigente recalcó que habían hecho una "interpretación jurídica" del Real Decreto y que pensaban que los futbolistas "podrían desplazarse de uno en uno y en sus coches" a Zubieta para realizar ejercicios que no pueden hacer en sus domicilios.

"No iban a asistir ningún entrenador, ni los preparadores físicos ni los fisioterapeutas. Sólo era hacer carrera y volver a casa, era voluntario. No teníamos intención de empezar a entrenar sino de hacer estas actividades en Zubieta. Allí tenemos ocho campos y se iban a asignar tres, pero no era con la intención de avanzar más en el entrenamiento ni empezarlo de forma colectiva", añadió.

El mandatario realista insistió en que habían interpretado que lo que los jugadores hacían en casa "se podía hacer en el lugar de entrenamiento". "Cuando hemos hablado con la presidenta del CSD lo primero que le he dicho es que no queríamos ni polemizar ni infringir unas normas sanitarias que tenemos que respetar y fomentar", subrayó Aperribay, que recordó que en su club no ha habido "ningún caso" de coronavirus y que no le había quedado "mal sabor de boca" por esta polémica porque no lo habían hecho "con mala intención".

Por otro lado, fue preguntado por la posible vuelta de LaLiga Santander. "Estamos en un momento dificilísimo y pienso que la que decisión no la va a tomar ningún dirigente del fútbol, la decisión no va a ser nuestra", apuntó.

"Si se suspende será una tristeza, pero no sólo para el fútbol, lo será para todo el país. Si el verano y el trabajo son importantes para este país, el no poder jugar al fútbol a puerta cerrada será también una mala noticia", agregó el dirigente.

Finalmente, también dejó claro que han hablado "mucho" con la RFEF y con el Athletic Club sobre la final de la Copa del Rey, pero que "hay que esperar para poner fechas". "Lo primero es que nos gustaría jugarla con público, pero ahora nos preocupan a todos más los cómos y las consecuencias que las fechas", remarcó.

Varios medios han informado sobre la posibilidad de que esta final copera se jugase el 5 de agosto en Sevilla, una fecha marcada por las altas temperaturas que suele haber en la ciudad y de "las peores para jugar en Sevilla", aclaró Aperribay, que tampoco olvida que si se reanuda el campeonato tanto el Sevilla como el Betis "van a tener que jugar en julio" allí.

"Nosotros estaríamos encantados de jugar la final en San Sebastián o en Bilbao, y así además la afición no se desplazaría porque va a haber también mucho perjuicio económico. El Athletic y la Real vamos a ser respetuosos. Lo primero es intentar jugar con público y luego ver la fecha, si no se retrasa más. Vamos a tratar todos los escenarios con la RFEF", sentenció el presidente de la Real Sociedad.