Aprilia manda en el último día de test en Buriram con Marc Márquez tercero

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha liderado la tabla de tiempos este domingo en la segunda y última jornada del test de pretemporada de MotoGP previo al Mundial de motociclismo, que se ha disputado en el circuito de Chang, en Buriram (Tailandia), mientras que el vigente campeón, el español Marc Márquez (Ducati), completó el día tercero después de mandar por la mañana.

Tras una gran tanda larga y una fantástica última vuelta en la sesión vespertina, Bezzecchi impuso su 1:28.668 para convertirse en el piloto más rápido no solo del domingo, sino de todo el fin de semana, y dos décimas más veloz que el tiempo que había marcado el mayor de los Márquez en la sesión matinal.

Así, comandó el doblete de Aprilia, ya que el japonés Ai Ogura consiguió auparse al segundo puesto de la combinada de tiempos, a 97 milésimas del piloto oficial de la marca italiana, todo en un circuito donde se rozaron los 50º grados sobre el asfalto y los 36º de temperatura ambiente.

Tras ellos terminó Marc Márquez, que a pesar de sufrir una nueva caída, la tercera del fin de semana, hizo valer su crono de 1:28.836 de la mañana para completar el 'podio' del domingo. Y es que el de Cervera dominó en la tercera sesión del test, aventajando en apenas 47 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que acabó cuarto en la combinada.

El 'Top 5' lo cerró el más rápido del sábado, Alex Márquez (Ducati), también gracias a su referencia matinal, mientras que Pedro Acosta (KTM), Jorge Martín (Aprilia) y Joan Mir (Honda), este último con el crono de la tarde, también se colaron entre los diez primeros al ser sexto, octavo y décimo, respectivamente.

Entre el resto de españoles, Raúl Fernández (Aprilia) finalizó en el undécimo puesto de la combinada de tiempos, Maverick Viñales (KTM) lo hizo decimocuarto y Alex Rins (Yamaha) fue vigésimo.

El Mundial de motociclismo 2026, que constará de 22 Grandes Premios, empezará el próximo fin de semana en este mismo circuito con el Gran Premio de Tailandia, y finalizará el 22 de noviembre con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.