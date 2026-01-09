Aramburu instaura el efecto Matarazzo en Getafe

Getafe CF - Real Sociedad - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad venció (1-2) al Getafe este viernes en el inicio de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, primera victoria con Pellegrino Matarazzo como entrenador de un equipo vasco que alejó la zona de descenso a costa de un diezmado conjunto madrileño.

Un gol de Brais Méndez mandó en el Coliseum en favor de la Real hasta el descuento. Ahí, después de diez minutos de dudas en los visitantes, el 'Geta' empató gracias a Juanmi en el 90'. En la última, un saque de esquina lo remató a gol Jon Aramburu, mala salida de David Soria: 21 puntos, los mimos que el Getafe.

El momento complicado de ambos equipos se dejó notar en el primer tiempo con muchas imprecisiones, falta de dominador claro y apenas ocasiones. La Real golpeó pasada la media hora con un zurdazo de Brais, tras un balón mal despejado por un Juan Iglesias que tuvo la mejor local justo antes del descanso. Para el segundo tiempo, el partido se guardó la mejor, asedio de la Real como reanudación.

Los vascos perdonaron la sentencia con Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal o Ander Barrenetxea, y les tocó sufrir en el tramo final con el marcador ajustado. Los de José Bordalás, quien reclama fichajes en una plantilla ya corta cuando empezó la temporada y con muchas bajas cubiertas por el filial, no se rindieron como hace una semana ante el Rayo y de nuevo marcaron en el 90'.

Juanmi aprovechó un balón a la olla que defendió muy mal la Real, incluido un Álex Ramiro a media salida. Después de perdonar al Atlético de Madrid la pasada jornada, el equipo de Matarazzo, recién llegado al banquillo 'txuri-urdin' por Sergio Francisco, dilapidó por momentos sus buenas sensaciones hasta que in extremis, un cabezazo de Aramburu confirmó que sí hay efecto Matarazzo.