Araujo: "Este equipo tiene capacidad para poder remontar y estoy convencido"

Ronald Araujo of FC Barcelona in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 04, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista uruguayo Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona, ha dicho que él y sus compañeros tienen "capacidad para poder remontar" ante el Atlético de Madrid su eliminatoria de cuartos de final en la Liga de Campeones, mostrándose "convencido" de ello pese a haber perdido por 0-2 el partido de ida en el Spotify Camp Nou.

"Lo intentamos, pero no se pudo. La verdad que en el segundo tiempo salimos más fuertes, a pesar de uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Triste por la derrota, pero con las ganas de que podamos remontarlo", declaró Araujo a Movistar Plus+ a pie de campo.

"La verdad que no la vi, no la vi en la tele. Ahora voy a mirarla, me dicen que un poco rigurosa, puede cobrarla o no...", aludió a la jugada de la expulsión de Pau Cubarsí en el 44'. "Pero bueno, este equipo tiene capacidad para poder remontar esto y estoy convencido", apostilló el culé.

"Lo hicimos muchas veces, lo hicimos muchas veces. Es verdad que es difícil en su cancha; pero, si hay alguien capaz de hacer esto, somos nosotros porque tenemos grandes jugadores, con gran calidad y mucha personalidad. Vamos a ir a buscarlo; aunque sea en su cancha, vamos a ir a buscar la remontada", repitió el zaguero charrúa sobre el duelo de vuelta.

"Condicionó un poquito la jugada esa porque teníamos la pelota y estábamos generando ocasiones; ahí Rashford tuvo, tuvimos grandes oportunidades de poder meter el gol... Capaz que, si vos metes un gol, ya el partido cambia un poco. Pero no hay nada que reprochar a este equipo, no hay nada que reprochar. Lo intentamos, lo intentamos hasta el final. No se dio el resultado que queríamos, pero vamos con todo ahí", insistió.

"Teníamos a algunos jugadores quizás un poco más cansados. Ahora también están volviendo algunos de lesiones y eso nos va a ayudar muchísimo a poder refrescar el equipo porque se vienen mucho partidos. Cada tres días estamos jugando, ahora otra vez el sábado y otra vez el martes. Pero estamos preparados para eso, hay que meter en mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros", concluyó Araujo.