Araujo: "No esperaba llegar a estas alturas pudiendo ganar todo"

Ronald Araujo of FC Barcelona looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Betis at Estadi Olimpic Lluis Companys on April 05, 2025 in Barcelona, Spain.

Ronald Araujo of FC Barcelona looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Betis at Estadi Olimpic Lluis Companys on April 05, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

"Será un partido totalmente diferente a los que hemos jugado esta temporada"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo ha advertido de que la final de Copa del Rey de este sábado ante el Real Madrid será "un partido totalmente diferente" a los que han jugado esta temporada y ha asegurado que están "preparados para cualquier situación", y ha reconocido que a principio de temporada no se imaginaba que el equipo pudiese llegar a estas alturas "pudiendo ganar todo".

"Será un partido totalmente diferente a los que hemos jugado esta temporada. Es una final más, un partido más, estamos motivados. Vamos a buscar con nuestras herramientas el resultado y el título, que es lo más importante. El equipo está muy bien y con ganas de poder ganar mañana", declaró en rueda de prensa. "Significa muchísimo una final más esta temporada, un título más, y contra nuestro mayor rival. Estamos contentos y motivados por este partido", añadió.

Además, aseguró que está "preparados para cualquier situación". "Estamos preparados para implementar nuestro fútbol, intentar ser protagonistas, tener la pelota, con las herramientas que tenemos. Está mitad y mitad. Vamos a intentar ir a buscar el partido y ganar, que es lo más importante", indicó.

Sobre si este es un partido clave para el devenir del curso, el defensa uruguayo afirmó que "ganar un título es siempre importante, y más jugando contra tu mayor rival". "Ahora, la mentalidad que tiene este equipo es un poco diferente. Nosotros queremos ganar mañana, pero en el caso de que no pase, seguiríamos luchando porque estamos primero en LaLiga, estamos en semifinales de 'Champions' y vamos a ir a buscar los máximos títulos posibles. Pero la mentalidad es ir a ganar todo", señaló.

Sobre el equipo, Araujo afirmó que el equipo está "muy bien" y "en buena dinámica". "Eso se ve. Con respecto a lo que decís el triplete, somos conscientes de lo que somos capaces de conseguir, pero vamos partido a partido. Es lo que nos dice el míster y lo que este equipo tiene pensado esta temporada, ir partido a partido. Mañana es la final y ya veremos los partidos que siguen. Esa es la mentalidad que nos trajo a estar en esta situación. Vamos a buscar el título, que es lo más importante", insistió.

En este sentido, rechazó hablar de la posibilidad de ganar el triplete. "Jugamos contra el Real Madrid, que es un gran equipo y tiene grandes jugadores, y será un partido muy difícil. Entiendo que la gente pueda decirlo pero nosotros lo tomamos con cuidado, con la humildad de saber que nos enfrentamos a un gran rival mañana. Sobre el triplete, el equipo que tenemos está más para divertirse, entrenar y seguir en esa dinámica, pero no está comentando todo el tiempo esto. Somos conscientes de la responsabilidad, pero muy tranquilos", subrayó.

También reconoció que a principio de curso no se imaginaba una situación como la actual. "Claro que no. Cuando empiezas una temporada siempre quieres ir a por todo, y más jugando en el Barça, que te exige esto. Pero al principio no te esperas que puedas llegar a estas circunstancias pudiendo ganar todo. Es muy lindo. Este equipo y nuestra gente se lo merecen; han pasado por mil cosas estos últimos años. Que el equipo pueda estar en esta situación es una alegría para ellos. Hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo en el club. Creo que nos merecemos esto", expresó.

El zaguero azulgrana, sin embargo, no quiso hablar de nueva era en el conjunto azulgrana. "Yo soy más de ser más humilde, no va a salir de mi boca decir eso. Pero sí que tenemos un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien, no solo esta temporada; de cara al futuro, será un equipo que dará miedo. Estoy contento porque el club se lo merece, la gente se lo merece. Buscaremos mañana el título para darles una alegría", expuso.

En otro orden de cosas, aseguró que el Real Madrid es un "gran equipo" que tiene "grandes jugadores de mucha calidad en todas las líneas y muy rápidos arriba y muy determinantes". "Nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, nuestro estilo y ser fieles a eso", dijo. "También tiene un gran míster, que ha ganado lo que ha ganado por lo que es. Hay que respetarlos y nosotros, con nuestras herramientas, buscaremos el título", aseveró.

También se deshizo en elogios hacia su compatriota Fede Valverde, aunque reconoció que no han hablado sobre el partido. "Fede es un gran amigo mío. La verdad que no hablamos antes los partidos, mejor estar concentrados. Ya después del partido nos mandamos algún mensajito. Estoy contento por Fede, porque es un gran amigo mío y un excelente jugador", indicó.

Araujo también valoró la posibilidad de que Hansi Flick le dé la posibilidad de entrar en el encuentro como lateral izquierdo. "No me dijeron nada, pero yo estoy preparado para todo. Ya lo hice una vez en un partido de Liga contra el Mallorca. Yo estoy para ayudar al equipo en lo que necesite, donde me ponga el míster. Sabe, obviamente, en dónde estoy más cómodo, pero si me lo pide, voy a jugar y dar el máximo", subrayó.

Por otra parte, analizó a los futbolistas más jóvenes del equipo. "Me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble. Parece que no te juegan una final mañana, tienen una tranquilidad inmensa. Creo que lo vienen haciendo desde siempre, desde que son chiquitos en La Masia. Me sorprende mucho la gente que sube, la mentalidad de todos, de Cubarsí, de Lamine, de Fermín, de Héctor Fort... Son increíbles. La gente de La Masia es increíble. El trabajo que hacen es increíble porque llegan arriba y no tienen miedo", aseveró.

Por último, Araujo rehusó hablar de las lágrimas del árbitro de la final, De Burgos Bengoetxea, en rueda de prensa. "La verdad es que no lo vi eso. Me dijeron que me podían preguntar, pero nosotros no hablamos de eso en el equipo. Ser árbitro es una profesión muy difícil, hay que respetar y entender también lo que hacen. No puedo opinar más sobre eso", finalizó.