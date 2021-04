Araújo: "Sería tremendo ganar LaLiga porque nos dieron por muertos"

Archivo - Ronald Araujo of Barcelona during the Spanish SuperCup Final between Futbol Club Barcelona and Athletic Club Bilbao at La Cartuja Stadium on January 17, 2021 in Sevilla, Spain.

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ronald Araújo ha asegurado que sería "tremendo" poder ganar LaLiga Santander esta temporada, algo que desde el lunes está en sus manos, después de que les dieran "por muertos" hace un tiempo.

"Espero que podamos ganar lo que nos queda, la Copa y la Liga, que sería algo tremenda poderla ganar porque nos dieron por muertos. Sería bueno para el bien de todos ganar el doblete", aseguró en una entrevista en el programa 'Què t'hi jugues!' de la SER recogida por Europa Press.

Araújo, cerca de recuperarse y volver al equipo, cree que el grupo está "muy bien". "Sabíamos que juntos podíamos sacar esto adelante. Nos unimos más, tuvimos charlas con los referentes y los capitanes, sabíamos que juntos iban a venir los resultados buenos. Está dando frutos y espero que siga así y poder ganar", auguró.

"Del tobillo estoy bien. Costó un poco porque nos apresuramos, yo también. Las ganas de querer ayudar al equipo hicieron que me resintiera. Ahora estoy mejor", explicó sobre su lesión.

De su llegada al Barça, destacó el choque que fue para él ver que el balón "iba a 200 por hora". "Pero no me deprimí ni me quitó la ilusión, me acostumbré a la filosofía y ahora ya entiendo el juego de posición, sabiendo que queda mucho por aprender", señaló.

"Fue algo tremendo, inesperado. Venía de un equipo como Boston River y pasar directo al Barcelona es muy difícil, normalmente vas antes a un grande de Uruguay antes de ir a Europa. Fue un escalón tremendo, de abajo arriba y sin escala. Doy gracias por ello", comentó de su fichaje.

"Me vine sin saber que venía al Barça. Me dijeron que venía a Europa pero no me dijeron a qué equipo. Yo con cruzar el charco ya estaba emocionado. Y cuando me dijeron que era el Barça, fue una alegría tremenda y no sabía cómo reaccionar", añadió en este sentido.

Ahora, quiere triunfar y, entre otros, tiene como referente a Carles Puyol. "Mucha gente compara quizá nuestras historias, algo de lo futbolístico. Para mí es un orgullo, porque es un ídolo y referente en el club. Pero sé que tengo que hacer mi carrera, ojalá pueda hacer un poco de lo que hizo 'Puyi' en el club", se sinceró.

También tiene claro que quiere que sigan Ronald Koeman y Leo Messi. "Ojalá se quede Messi, es una excelente persona y un gran capitán. Es un referente, y es difícil ver a Messi con otra camiseta. Messi es el Barça. Yo creo y quiero que se quede con nosotros", manifestó.

"Koeman está haciendo un gran trabajo, sabe estar al mando del Barça y si está otro año, más todavía", concluyó el central uruguayo, que llegó al Barça B en 2018 y que ya está asentado, en esta temporada, en el primer equipo.