Araujo viaja a Arabia para disputar la Supercopa

Archivo - November 25, 2025, London, England, United Kingdom: Ronald Araujo of FC Barcelona during the UEFA Champions League match between Chelsea and FC Barcelona at Stamford Bridge in London, England - Europa Press/Contacto/Alexander Canillas - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona dio a conocer este lunes la lista de convocados para la Supercopa de España 2026, que se disputa entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí, en la que destaca la vuelta del central Ronald Araujo tras su ausencia desde hace varias semanas por un problema de salud mental.

El defensa uruguayo es la principal novedad de la convocatoria facilitada por Hansi Flick que viaja a Arabia Saudí para estar presente en la semifinal de la Supercopa de España que mide al Athletic Club y al FC Barcelona este miércoles en el Estadio King Abdullah de Yeda.

Araujo decidió parar su actividad profesional tras las críticas recibidas por su actuación en el partido de la Liga de Campeones ante el Chelsea FC inglés del pasado 25 de noviembre, donde fue expulsado por doble amarilla antes del descanso. Después de varias semanas de baja, el internacional volvió a los entrenamiento con los blaugranas el pasado 29 de diciembre tras el parón navideño, aunque Flick no le incluyó en la convocatoria para el derbi contra el RCD Espanyol.

"Físicamente no está al cien por cien. Debe decidir él (cuando volver). Está de vuelta, ha hablado con el resto de los compañeros, que le apoyan. Se tomará el tiempo que necesite", aseguró el pasado viernes el técnico alemán, que no incluyó en la lista a los lesionados Andreas Christensen y Pablo Páez, 'Gavi'.

La convocatoria completa de 24 jugadores está compuesta por los porteros Ter Stegen, Joan Garcia y Szczesny; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rasford y Bardghji.