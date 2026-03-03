Arbeloa: "El árbitro ha permitido que el partido se jugara a no jugarse"

02 March 2026, Spain, Madrid: Real Madrid head coach Alvaro Arbeloa pictured during the Spanish Primera Division soccer match between Real Madrid CF and Getafe CF football match between Real Madrid CF and Getafe CF at Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Rub - Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que el ábitro "ha permitido" que el partido de este lunes ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, que acabó con derrota blanca (0-1), "se jugara a no jugarse", y cree que a pesar de quedarse a cuatro puntos del líder FC Barcelona "no se va a rendir nadie" hasta que acabe la temporada.
"Ha sido un partido que ha tenido muchísimas interrupciones y el árbitro ha permitido que se jugara a no jugarse, a parar el partido, con muchos agarrones... Ni una crítica al Getafe, porque hacen lo que les permiten. Ante esta dificultad que nos ha puesto el Getafe, nos ha costado tener más ocasiones de las que hemos tenido, que yo creo que han sido suficientes para haber hecho algún gol. Hay mucho margen de mejora", declaró en rueda de prensa.
Además, afirmó que ha sido un partido "diferente" al que perdieron hace una semana en Pamplona. "Nos ha costado enfrentarnos a un rival que se ha cerrado muy bien, que no nos saltaba a ninguno de los dos centrales en la circulación, que teníamos que quizá haber sido muchísimo más agresivos en esa primera línea, haber metido más jugadores también en la última línea, muchísimos más desmarques... Teníamos que haber sido mucho más agresivos en ese tipo de situaciones en las dos bandas, que siempre tendemos a buscar ese recurso fácil que es Vinícius pero tenemos que ser capaces de tener desborde por los dos lados, de ser una amenaza constante por los dos lados. Hemos hablado mucho de la dificultad de atacar bloques bajos", analizó.
El técnico salmantino afirmó que tuvieron "ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe". "Evidentemente, es un partido en el que nosotros podíamos hacer las cosas mejor, pero también es un partido en el que mis jugadores lo han intentado y hemos tenido ocasiones bastante más claras que las que han tenido ellos. Hemos intentado marcar gol desde el primer minuto. Hemos tenido la ocasión de Vini en la primera parte, que ha sido muy clara, la de Rüdiger, la de Rodrygo... Hemos tenido varias ocasiones en las que merecíamos haber hecho un gol, pero el fútbol no va de merecer. El Getafe ha hecho un gran trabajo, que es el que hacen siempre, sabíamos el partido que íbamos a tener enfrente. No ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar", explicó.
"Yo no he dicho que seamos incapaces de jugar bien. Que hemos hecho ocasiones para haber hecho algún gol, es cierto; que podemos jugar mejor, también es cierto. No puedo reprochar esfuerzo a mis jugadores, que es lo primero que les pido, y la mejoría del juego es responsabilidad mía, es mi trabajo. Si hay un responsable de la derrota soy yo, lo asumo, y solo me queda trabajar con mis jugadores", prosiguió.
Sin embargo, no cree que hayan tirado LaLiga. "Por supuesto que no, quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid, no se rinde nada hasta el último partido. Cuatro puntos son una distancia que pensamos que podemos recortar, y para eso vamos a luchar, a trabajar, empezando por el próximo partido en Vigo. Esto es el Real Madrid y aquí no se va a rendir nadie", dijo.
"Yo sé que después de una derrota como la de hoy las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos un partido muy difícil en Vigo y tenemos que ir a ganarlo. Después, la eliminatoria contra un gran rival como es el Manchester City. Aquí nadie tira LaLiga ni nadie tira nada. 36 puntos, vamos a por ellos, sabiendo que tenemos mucho que mejorar. Al esfuerzo de mis jugadores hoy no le voy a poner ni un pero. Que podemos hacer las cosas mejor y que esa es responsabilidad mía, por supuesto que sí", continuó.
Tampoco quiso responsabilizar la derrota a las ausencias de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. "Cuando uno pierde siempre se acuerda de jugadores importantes, pero somos el Real Madrid y no puedo poner excusas a bajas como las de Bellingham y Mbappé. Tenemos jugadores y calidad suficiente para ganar los partidos, no voy a buscar excusas en las bajas de hoy", subrayó.
Así, recalcó que tienen "grandes jugadores que se van a recuperar" y que les van "a ayudar mucho". "Tenemos ese objetivo de seguir mejorando, podemos hacer las cosas mejor en el campo. Entiendo la crítica y la visión después de una derrota como esta, pero habiendo jugado mal, peor o regular, creo que hemos hecho un partido en el que hemos merecido marcar más goles que lo que ha hecho el Getafe. Ellos han planteado un partido como sabíamos que lo iban a plantear, han marcado un gran gol y nosotros no hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido", indicó.
También explicó sus cambios y habló de la pitada a la sustitución de Thiago Pitarch. "Con la de Dean -Huijsen-, David -Alaba- tenía una pequeña sobrecarga en el descanso, y buscábamos ser un poco más agresivos con la conducción de los centrales para provocar más espacio en su estructura. Con la de Carvajal, tener un poco más de amplitud y agresividad por fuera; y Rodrygo es un jugador que con poco espacio puede generar muchísimas cosas", desveló.
"Yo entiendo que el cambio de Thiago lo hayan pitado; no cambio a jugadores porque lo estén haciendo mal, Thiago ha hecho un grandísimo partido, un gran esfuerzo, no parecía que fuese su primer partido titular en el Real Madrid. Tiene que estar muy contento de lo que ha hecho en el terreno de juego. Se merecía la ovación, y acepto y entiendo que me pitasen el cambio", reconoció.
Por último, lamentó la expulsión de Franco Mastantuono. "Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente lo que le ha dicho el árbitro, pero si lo ha expulsado, será por algo. No podemos tener este tipo de acciones y entiendo que tanto la amarilla de Huijsen como la de Carreras son amarillas producto del juego, que nos van a hacer tener tres bajas importantes para el partido de Balaídos. Entiendo que no son buscadas por los jugadores", concluyó.