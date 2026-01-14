Arbeloa cita a cinco canteranos en una lista sin Mbappé, Rodrygo y Tchouameni ante el Albacete

Vinicius Junior during the training day of Real Madrid ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, football match against Albacete Balompie at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 13, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, citó a cinco jugadores del filial madridista para el encuentro de este miércoles de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete en el Carlos Belmonte, partido para el que son bajas los delanteros Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, el portero Thibaut Courtois y el centrocampista Aurelien Tchouameni.

El club merengue anunció en su página web la convocatoria para el encuentro copero frente al Albacete por un puesto en cuartos de final del torneo. Y, para el primer encuentro de Arbeloa en el banquillo madridista, el salmantino no podrá contar con Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, que no están al cien por cien físicamente, mientras que Courtois tampoco forma parte de la expedición por descanso, por lo que jugará Andriy Lunin.

Las novedades son hasta cinco futbolistas que Arbeloa entrenaba en el Castilla: los defensas David Jiménez -ya debutó en Talavera- y Joan García y los centrocampistas Jorge Cestero -que también se estrenó en El Prado en Copa-, Manuel Ángel Morán y César Palacios. Y, sin Courtois, entran otros dos porteros canteranos: Fran González y Sergio Mestre.

Así, la convocatoria la integran los porteros Andriy Lunin, Fran González y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Dean Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez; los centrocampistas Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero, Manuel Ángel y Palacios; y los delanteros Vinícius Júnior, Gonzalo García y Franco Mastantuono.