Arbeloa: "Donde más necesitamos a Valverde es en el centro del campo"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, calificó de triunfo "desde la solidez" el logrado este domingo ante el Valencia (0-2) en la Liga, una salida tradicionalmente difícil para los blancos, al tiempo que habló de la "necesidad" del equipo de tener a Fede Valverde en el centro del campo.

"Sabíamos dónde veníamos. Creo que eran tres victorias en los últimos 11 años, si no me equivoco. He tenido la suerte de venir muchos años a Mestalla como jugador y sé la dificultad que tiene siempre este estadio. Para la gente y los jugadores es un partido importante cuando viene el Madrid", dijo en rueda de prensa.

"Además, con esta línea de cinco que han jugado contra nosotros iba a ser un partido en el que debíamos tener mucha paciencia y trabajarlo mucho. Ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, el compromiso y hacer un partido muy serio. Creo que hemos sido justos vencedores", añadió.

Por otro lado, el técnico del Madrid fue preguntado por el regreso de Valverde al centro del campo. "A Valverde da igual dónde lo pongas que siempre da un rendimiento espectacular. Soy consciente que donde él es feliz es en el centro del campo y además es donde más rendimiento le podemos sacar y más le necesitamos", afirmó.

"A David Jiménez también hay que darle un mérito tremendo por el rival que tenía encima. Ha sido una pena que esa ocasión no hubiese entrado. Que los chicos de la cantera puedan jugar un partido de este nivel y aportar lo que ha aportado David es una noticia fabulosa para la toda la cantera del Real Madrid, para él, que ha hecho un grandísimo partido, y estoy muy orgulloso", añadió.

Además, Arbeloa explicó que piensa tener paciencia con Trent Alexander-Arnold, "después de mucho tiempo parado", al igual que con Dani Carvajal. "A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo. Cuando tuvimos días libres él estuvo en Valdebebas trabajando. Dentro del vestuario no tengo que contar la importancia que tiene Dani. Es el primero que está dando una palabra de más antes y después de los partidos. El día del Rayo, hoy, siempre le escuchas a él", apuntó.

El técnico del Madrid fue preguntado también por un Kylian Mbappé que volvió a marcar. "Mucha suerte (tenerle), porque ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido. Como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, algo imposible de igualar y que nadie se podía acercar. A Mbappé le queda un largo camino porque Cristiano estuvo aquí muchos años pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes si lo va a poder superar. No es fácil, pero si alguien puede es Kylian", dijo.

"Seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y muchos otros aspectos. Seguro que tenemos mucho margen de mejora. Un equipo se construye desde la solidez, desde estar juntos, desde el compromiso. Lo hicimos en la Cerámica, hoy también. Creo que Courtois no ha hecho ninguna parada. Ese es el camino que están teniendo los jugadores y están tomando: ayudarse, el compromiso, la entrega, el sacrificio. Todos esos valores que creo son muy importantes en el equipo los han vuelto a demostrar los jugadores hoy y desde ahí solo nos queda seguir mejorando", terminó.