Arbeloa: "Que se filtre esto es una traición al Real Madrid"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against RCD Espanyol de Barcelona at Ciudad Deportiva Real Madrid on May 02, 2026, in - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que la filtración de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni es "una traición" al club, además de avisar de que "no" va a "quemar" a sus jugadores "en una hoguera pública", ya que los dos "representan muy bien lo que es el Real Madrid", además de confirmar que el francés estará en la convocatoria para el Clásico ante el FC Barcelona de este domingo.

"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid, una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho", declaró en rueda de prensa, aunque no apuntó a ningún responsable. "No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. En el vestuario de Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del primer equipo y no estoy aquí para poner el dedo acusatorio ante nadie. Intento dar ejemplo y lo que pasa en mis conversaciones privadas con los jugadores se va a quedar siempre entre ellos y yo", añadió.

En una comparecencia casi monotemática, Arbeloa destacó "la contundencia, la rapidez y la transparencia" con la que ha actuado el club. "Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario y a mí. Con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni, por lo que han hecho por este club durante tantos años. Los dos me han mostrado lo que significa ser un jugador del Real Madrid, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta y yo no lo voy a olvidar", aclaró.

Además, descartó cualquier clase de castigo deportivo. "Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria", avisó, mientras el uruguayo tendrá que estar entre 10 y 14 días de baja por precaución por el traumatismo craneoencefálico que se produjo en el incidente. "Yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid, y si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo", dijo, descartando que se pueda retirar la capitanía a Valverde. "Estoy muy contento con la labor y el trabajo de mis cuatro capitanes", expresó.

Además, insistió en que este tipo de pelea se dan en cualquier vestuario. "Yo tenía un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Para mí lo más grave y lo que más me duele es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Son situaciones que no representan al Real Madrid, no se deben dar entre compañeros. Han sucedido siempre en todos lados, y con esto no lo estoy justificando, ni mucho menos", recalcó.

"Claro que he vivido situaciones incluso peores, y lo que pasó ayer fue un incidente en el que tuvimos la muy mala suerte de que acabara con una brecha. Pero fue un incidente que tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente. Es que el club hizo muy bien en zanjar ayer. Los jugadores han asumido las consecuencias, han pedido disculpas y ya están preparados para defender en la camiseta del Real Madrid; en el caso de Fede, tendrá que esperar unos días", prosiguió.

Además, puso de ejemplo a Juanito y su pisotón a Lothar Matthäus. "Hay un jugador que representa lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Juanito no se equivocó nunca? Los madridistas estamos muy orgullosos, es al único jugador que le cantamos cada partido porque entendió lo que es el Real Madrid, porque no sólo era un jugador con un talento descomunal sino que defendió siempre este escudo. Si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros, que también se equivocó. Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid, que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir ser peleando por este club. Son dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de ellos", expuso.

"No voy a permitir que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que mis jugadores no son profesionales, es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez al respeto, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid. Eso no lo voy a permitir porque es totalmente falso. Yo, el primero junto con mis jugadores, soy responsable de que la temporada no esté a la altura de lo que esperan nuestros aficionados deportivamente. A veces la frustración y la rabia pueden llegar a dar situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido", avisó.

En otro orden de cosas, el técnico blanco habló también del comportamiento de Kylian Mbappé en las últimas semanas. "Que se quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una situación para poner las cosas fuera de lugar. Igual que se sacó a Carreras en el campo del Espanyol, nada más lesionarse un compañero y que fuese a salir otro; solo puedo dar la cara por Álvaro Carreras, por su profesionalidad, por el trato que siempre me ha dispensado a mí y a todos sus compañeros", indicó.

"Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que Kylian Mbappé hizo por venir al Real Madrid, que lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo, que tuvo que renunciar a muchas cosas para estar en el club de sus sueños. Todos hemos visto a Kylian Mbappé de pequeño con ese chándal del Real Madrid. Me siento totalmente con la autoridad de un entrenador del Real Madrid, y los jugadores tienen que sentir que el entrenador tiene autoridad sin importar cómo se llama, los años de contrato, porque están respetando al entrenador del Real Madrid", continuó.

También reconoció que estar dos años sin ganar en el Real Madrid "no es fácil". "Hemos pasado por situaciones en la historia y seguramente los más pequeños no se acuerden; 30 años sin ganar una Copa de Europa, pasamos doce años desde la Novena a la Décima... No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Yo me acuerdo muy bien cómo estaba el club antes de su llegada. Es el presidente con más títulos de la historia del club y que ha conseguido devolver al Real Madrid donde se merece", alabó.

"No es una situación fácil de asumir, tenemos que hacer las cosas mejor, cambiar, reflexionar y volver a empezar para ser más fuertes. Veo un vestuario sano, preparado para volver a ganar. El año que viene tendrán todos mucha más experiencia, es un vestuario más joven, vendrán con más energía, con más fuerza, con más experiencia y sabiendo lo que es este escudo mucho mejor", advirtió.

También recalcó que lo que más le entristece es no haber dado con la clave para que su equipo "ganase más partidos". "Siento que el día del Bayern hubo cosas que se escapan de lo que podemos controlar. Me pregunto mucho qué podía haber hecho mejor para ganar los partidos que se nos han escapado en Liga, también con cosas difíciles de aceptar. En lo que más reflexiono es en cómo hacer mejores a mis jugadores y cómo podría haberles ayudado más para ganar dentro de las dificultades que hemos tenido", subrayó.

Por último, Arbeloa ofreció sus impresiones respecto al Clásico. "Espero que sea un gran partido contra un gran rival que está dando un gran nivel en Liga en su campo; cuenta los partidos por victorias y está haciendo un gran fútbol. Estamos con muchas ganas de jugar el partido que más atención reclama en el mundo. Tenemos esa ambición de hacer las cosas bien y de ir a ganar el partido", concluyó.