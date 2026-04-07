Arbeloa: "Hemos demostrado que podemos hacer daño al Bayern"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este martes que su equipo ha "demostrado" que puede "hacer daño" al Bayern de Múnich, un equipo más "cohesionado y rodado", y reconoció que dos "errores" que "pagas" fueron las causas de los dos goles del equipo alemán.

"En la segunda parte podríamos haber evitado la derrota con un poco más de suerte. Habíamos hablado de evitar errores y pérdidas en el descanso, estos errores los pagas ante estos equipos. El gol nos da esperanzas, no va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid", arrancó Arbeloa la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions.

El técnico salmantino analizó a su equipo y pidió más calma con balón. "Cuando recuperas el balón después de correr dos minutos, hay que dar opciones al poseedor. Te metes en ese ciclo de estar continuamente defendiendo. Tenemos que ser capaces de hundirles y descansar con balón", dijo un Arbeloa que también afirmó que "el 99% de los goles son errores".

"Me aferro a mis jugadores. El 1-3 lo habría puesto mucho más difícil, pero admiro la ambición de mi equipo de querer seguir atacando", elogió. "Tengo jugadores con mucha personalidad, lo primero que han dicho es que vamos a ganar ahí. No hay miedo, sabemos la dificultas del estadio, pero vamos a ir a por ello", agregó.

Arbeloa espera que su equipo aprenda "mucho de lo que ha pasado" en la ida, y lamentó haber jugado el partido "casi sin prepararlo en el campo". "El equipo no está tan cohesionado y rodado, ellos llevan mucho tiempo con su entrenador. El que no crea se puede quedar en Madrid, vamos a ir con todo", reiteró.

Sobre nombres en particular, Arbeloa señaló que "no es un derecho" jugar, refiriéndose a Jude Bellingham, que fue suplente. "Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera, no es que me apetezca dejarle en el banquillo. Hemos hablado mucho de recuperar su mejor nivel de forma progresiva. Nos ha dado muchísimo", explicó.

"He visto un Mbappé muy comprometido en todas las tareas, capaz de desequilibrar, ha sido una amenaza constante. Este es el Mbappé que queremos ver", resaltó sobre el delantero francés, autor del único gol madridista.

Mientras que recordó que Álvaro Carreras "tenía enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo", en referencia a Michael Olise. "No es fácil enfrentarte a un jugador así, mi confianza en él sigue intacta. También aprenderá del enfrentamiento de hoy, es un reto para cualquier lateral", añadió, antes de defender que tiene "opciones de garantías" para suplir la baja del sancionado Aurélien Tchouaméni en la vuelta y aseveró que no entiende por qué en la entrada sobre Mbappé de Jonathan Tah "no ha sacado roja".