Arbeloa: "Hemos tenido muchas con los árbitros, lo de siempre"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, lamentó "lo de siempre" con los árbitros este viernes, por un penalti claro "aquí y en la luna" que no fue señalado en el empate (1-1) contra el Girona, otro traspiés en Liga que no les impide confiar en la remontada en Múnich para avanzar a semifinales de la Champions.

"Para mí es un penalti aquí y en la luna, y es una más, otra más y otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo ni creo que nadie, cuando entra el VAR, imagino que cuando viene bien. Ya lo dije ayer. Estos hechos mantienen mi opinión. Una acción es clarísima. Hemos tenido muchas con los árbitros, con este, con el de la semana pasada en Mallorca. Lo de siempre", dijo.

El técnico blanco fue preguntado en rueda de prensa por un penalti a Kylian Mbappé que reclamaron y reconoció por otro lado que el partido de su equipo no fue "brillante", aunque suficiente para haberlo ganado. "Me voy con la sensación de que sin hacer el partido más brillante, es un partido que teníamos que haber ganado, con todas las ocasiones que hemos tenido y lo poco que hemos concedido", afirmó.

"Para ganar a cualquier equipo necesitamos dar el 200%, no somos capaces de ganar al 90%, si no te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera demasiado continuada", añadió para explicar cómo han perdido el liderato y más de media Liga en las últimas jornadas.

Por otro lado, Arbeloa confesó que no puede estar preocupado con Mbappé y Vinícius. "No me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Dos de los cuatro mejores jugadores del mundo. Tenemos que mejorar colectivamente, especialmente con equipos que nos esperan, que nos dejan pocos espacios. Tiene que ver más con el desempeño colectivo que con el talento individual. Esperemos el miércoles tener más puntería", dijo.

Además, el preparador madridista, que apuntó que lucharán "hasta el final" por la Liga, dejó claro que darán mucha batalla para remontar el 1-2 al Bayern. "Vamos a pensar en el miércoles, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, vamos a tener más tiempo para prepararlo, corregir lo que no hicimos bien, potenciar cómo hacerles daño. Sabemos que el miércoles es nuestro partido y tenemos que ir a Alemania a ganar, convencidos y a ganar allí", afirmó.

"Allí en Múnich, con la renta que tienen y jugando en su campo, es normal que se vean favoritos, pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo y estoy seguro que vamos a plantear mucha batalla", terminó.