Arbeloa: "Los jugadores han entendido que hay que ser un equipo muy solidario para ganar a cualquiera"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City and Real Madrid C.F. at Etihad Stadium on March 17, 2026, in Manchester, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, celebró que sus jugadores hayan entendido que tienen que ser "un equipo muy solidario" y tener "mentalidad colectiva" para "ganar cualquier partido", destacando el "trabajo" de la plantilla blanca cuando "muy poca gente" apostaba por los triunfos en la ida y la vuelta ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions.

"No soy el responsable, son los jugadores los que han dado la vuelta a situación con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo, evidentemente, con su talento y su calidad. Ganar como hemos ganado aquí no es fácil, una eliminatoria complicadísima contra un equipo como éste, con la cantidad de jugadores con talento, un entrenador como el que teníamos enfrente, no era nada fácil", analizó el salmantino tras el triunfo por 1-2 en el Etihad Stadium.

El técnico recordó que "muy poca gente" hubiese dicho que el Real Madrid ganaría ambos encuentros del cruce, pero lo consiguieron "gracias al trabajo de los jugadores". "Se lo merecen por cómo están trabajando y por el esfuerzo que están poniendo", agradeció.

"No creo que haya sido nada diferente a lo que llevo haciendo en estos dos meses, que es trabajar, intentar sacar el mejor rendimiento de mis jugadores, conseguir que se sientan cómodos en el campo, encontrar a cada uno su mejor sitio, conseguir ser un equipo muy equilibrado, que trabajen todos a una, que se sacrifiquen, y creo que lo han hecho", elogió.

Y es que, para Arbeloa, una de las claves de la eliminatoria es la "mentalidad colectiva" de su equipo. "Han entendido perfectamente que para ganar cualquier partido tenemos que ser un gran equipo, muy solidario, en el esfuerzo, en el trabajo, y después sumar ese talento para tener claro lo que queremos hacer con el balón, es algo para nosotros muy importante, creo que lo han hecho bien, lo han entendido bien", aplaudió.

"Ha salido una gran eliminatoria que nos permite estar en la siguiente ronda. Feliz por el rendimiento, pero sabiendo que esto continúa y que al siguiente tropiezo seguro que vuelven algunas dudas, no por nuestra parte, pero sí desde fuera, que es algo que tampoco podemos controlar. Nos preocupa mucho cómo estamos trabajando dentro y eso es lo importante", comentó.

Preguntado por el duelo en los banquillos con Pep Guardiola, evitó compararse. "No me atrevería a decir que le puedo ganar nada a un entrenador que lleva casi mil partidos en la élite, no sé cuántos mil trofeos ha ganado, ha estado en algunos de los mejores equipos de Europa y hemos ganado una eliminatoria gracias al trabajo de los jugadores, que han entendido lo que quería", reiteró.

"Espero que esto nos refuerce como grupo. Yo, como entrenador, estoy muy contento, pero no por mí, sino por los jugadores, porque se merecen el reconocimiento al esfuerzo, en una situación nada fácil con tantas bajas. Están siendo un gran equipo, siendo una familia, que creo que es una de las claves que tiene este Real Madrid cada vez que es campeón", expresó Arbeloa, quien confesó tener "unos jugadores que son la leche".

El salmantino reconoció que no se hubiese "creído" hace dos meses, cuando llegó al cargo, que estaría en esta situación. "Si algo tenemos que sacar de esta eliminatoria, de estos últimos partidos, es que este es el camino, esté quien esté en el campo, no importa, el camino es este", repitió.

"Somos el Real Madrid, pero hoy en día hay que luchar, pelear y sacrificarse para ganar a cualquiera y más allá de eso, es que es lo que nos pide este escudo, esta camiseta, es vaciarnos en el campo como lo han hecho estos jugadores hoy", prosiguió.

Y es que este torneo es "muy especial para el Real Madrid". "Nos hemos enfrentado a los mejores de Europa, el City, el Bayern, quizá el PSG después... Si queremos ganarles hay que jugar como esta noche y como hace seis días. También una pizca de suerte. Siempre tienes que ir a mejor. Creo que quizá hemos tenido algo de suerte en estos dos partidos, pero merecimos ganar ambos. El global 5-1 dice todo. Hay que seguir", afirmó.

Sobre su bagaje en el banquillo del primer equipo, Arbeloa bromeó sobre poder escribir "un libro", ya que "cada día en el Real Madrid es un aprendizaje". "Para mí está claro que hay más todavía. Lo que estoy aprendiendo es ir conociendo cada vez más a mi equipo, a mis jugadores, viendo cómo poder sacar el rendimiento de todos ellos, hacerles entender todo esto que estamos hablando. Que sin esfuerzo no hay recompensa", advirtió.

El entrenador confirmó que "Courtois tenía unas molestias" y por eso fue sustituido, ya que "no era necesario correr ningún tipo de riesgo", con la vista puesta en el derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo. Un partido en el que podría jugar un Kylian Mbappé que reapareció en el Etihad. "Le he visto rápido, ha tenido muy buenas sensaciones y de aquí al domingo veremos qué hacemos", avanzó.

Finalmente, analizó al Bayern de Múnich, presumiblemente el rival en cuartos de final después de vencer 1-6 en la ida de octavos al Atalanta. "Es uno de los equipos más en forma de Europa por cómo está jugando al fútbol, por el nivel que están dando tanto en Liga como en Champions. Va a ser igual de difícil que esta eliminatoria, sabiendo que tenemos además la vuelta en Múnich. Pero primero centrarnos en el Atlético, después en Mallorca y, cuando llegue el Bayern, con la misma mentalidad que hemos afrontado esta eliminatoria", concluyó.