Arbeloa: "El máximo interesado en tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Rayo Vallecano at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 31, 2026, in Madrid

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que entiende que Dani Carvajal "no" esté "feliz" con los minutos que está jugando, recalcando que él es "el máximo interesado en tener" al defensa "a su mejor nivel", y ha advertido del "peligro" y la "dificultad" que supone enfrentarse este sábado a la Real Sociedad, que les exigirá dar su "mejor nivel".

"Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente, aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan, que ellos también sepan lo que pienso yo. Carvajal está cada vez mejor, ha sumado otra gran semana de entrenamientos, y el máximo interesado en tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel. Lo tendrá que demostrar jugando y estoy seguro de que lo va a hacer pronto", declaró en rueda de prensa.

El defensa de Leganés acumula solo 29 minutos desde la llegada de Arbeloa al banquillo, una situación que es "algo del fútbol". "No entendería que un jugador que no está teniendo los minutos que él quiere o que está jugando poco a poco estuviese feliz con la situación. Todos quieren sumar dentro del campo, todos quieren sentirse importantes. Si han llegado al Real Madrid es porque en sus equipos han sido muy importantes y muy destacados", indicó.

"Les animo a trabajar cada día más fuerte los entrenamientos; cuando uno no está contento, viene a sofá gris. No hay otra respuesta posible, desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponiendo el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla. Ese es el camino", añadió, antes de confirmar también que el francés Kylian Mbappé estará ante los donostiarras. "Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana", anunció.

Además, el técnico madridista desveló que intenta hablar individualmente con todos sus jugadores "de temas futbolísticos" todas las semanas. "Tengo la puerta abierta siempre para todos ellos, ya saben dónde estoy. Muchas veces vienen ellos, muchas veces les llamo yo. Eso es lo que realmente me importa, más que las filtraciones que pueda haber desde diferentes entornos. Yo estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana, mejor", expresó.

Sobre las imágenes de la llamada 'cena de conjura' de esta semana, Arbeloa confesó que le gusta "verles unidos". "Una de las cosas en las que más les he insistido es en lo importante de estar juntos. Verles cenar juntos es algo que me hace muy feliz. Tienen tiempo para disfrutar, el martes hicimos un grandísimo entrenamiento, muy intenso, muy concentrados todos. Encantado de que que cenen todas las veces que quieran, que eso siempre va a ser bueno. Echo de menos las cenas que tenía yo en mi época, y Cristiano también venía mucho", subrayó.

Respecto a si tiene titulares fijos, afirmó que cuenta con "25 jugadores disponibles todas las semanas". "El once que saco es el mejor que tengo para ese determinado partido, y luego tengo 15 jugadores más de una calidad tremenda. Como dice un amigo, el más malo es tan bueno como tú, así que tengo una suerte tremenda de tener una plantilla extraordinaria. Me gusta que todos se sientan importantes, que todos estén activos, porque en cualquier momento pueden llegar las oportunidades. Todos están trabajando muy bien y me gusta que sientan que son muy importantes todos y cada uno de ellos", manifestó.

También recalcó que "siempre hay margen para la mejora y para la evolución". "Hay margen para el entendimiento entre los jugadores, entre lo que nosotros como cuerpo técnico queremos y lo que ellos sienten en el campo. Estoy bastante contento de cómo hemos entrenado esta semana, de la actitud de todos ellos, del esfuerzo y de la intensidad de los entrenamientos. Ojalá mañana salga un mejor partido que el día anterior y peor que el siguiente", señaló.

"Ya se ha dicho el ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo están haciendo desde que ha llegado el nuevo entrenador. Es un entrenador que está invicto, siete victorias y dos empates, además jugando contra el Barcelona, el Atlético de Madrid, no ha jugado contra equipos cualquiera. Conocemos muy bien a la Real Sociedad, el peligro que tiene, la dificultad del partido de mañana y somos conscientes de que nos tocará dar nuestro mejor nivel y dar el máximo de nuestros esfuerzos si queremos sacar los tres puntos", continuó.

Arbeloa, sin embargo, no quiso hablar de las críticas al juego de su equipo. "Soy nuevo en esta silla, pero no nuevo en el Real Madrid, así que pocas cosas me sorprenden", dijo, sin querer tampoco hacer un balance de lo logrado hasta ahora. "Yo no estoy aquí para hacer balances, el 'antes y después' no ha durado un mes. Estoy aquí muy feliz, muy tranquilo, comiendo mucho por si acaso, y con mucha energía para preparar el partido de mañana. Me siento un privilegiado por estar en esta silla. Es una suerte tremenda estar en el Real Madrid, sea donde sea, y ser entrenador del mejor equipo del mundo es un privilegio y es una suerte que voy a disfrutar hasta el último día", reconoció.

Por otra parte, analizó las actuaciones de Raúl Asencio y Dean Huijsen. "En Valencia sacamos una defensa más joven que tres filiales de Primera Federación la semana pasada. Tenemos jugadores con un potencial enorme y un rendimiento muy grande a pesar de la edad. Son jugadores que por edad igual deberían estar en Primera Federación, y son ya jugadores internacionales", recalcó.

"Tanto Dean como Raúl están demostrando la personalidad que tienen. No es nada fácil ser defensa en el en el Real Madrid, sé de lo que hablo y estoy muy contento con ellos. Son jugadores evidentemente muy diferentes, pero cada uno, con sus características, nos da muchísimas cosas. Les veo cada vez no sólo más preparados, sino más conscientes de la importancia que tienen dentro de nuestro equipo", prosiguió.

Por último, repitió al comunicado del club sobre la renuncia del Real Madrid a la Superliga. "El club se ha pronunciado en su comunicado, al que me remito. Es un acuerdo muy bueno para el fútbol y se va a ver así en el futuro", indicó, y no quiso dar su opinión sobre la abultada derrota del Barça ante el Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey (4-0). "No tengo nada que comentar, preguntadle al Barcelona y a Flick", concluyó.