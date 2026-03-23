Arbeloa: "Mi mayor objetivo es ser injusto con el mayor número posible de jugadores"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, celebrates the victory with Brahim Diaz of Real Madrid CF during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Bernabeu stadium on March 22, 2026, in Ma - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este domingo que su "mayor objetivo" como técnico es "ser injusto con el mayor número de jugadores posible", en el sentido de que al hacer el once titular, muchos "merezcan" estar en él, al mismo tiempo que destacó "la fortaleza mental" y el "carácter" de sus futbolistas.

"Contento con la fortaleza mental y el carácter dignos de esta camiseta. Hemos tenido que sufrir en esos minutos finales con uno menos", analizó el salmantino en la rueda de prensa posterior al 3-2 en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid.

Ante los medios, Arbeloa agradeció la actitud del árbitro explicándole en la banda la expulsión a Fede Valverde. "Me ha dicho que era fuerza excesiva, pero no lo considero así, no va a hacer daño ni a lesionar. Por lo menos me lo ha explicado, agradeceríamos que la actitud de los árbitros fuese esa", dijo.

El entrenador destacó el partido de Vinícius Júnior, autor de un doblete ante el Atleti en "otro partidazo más y otra demostración de talento y valentía, de no tener miedo a fallar", del '7'. "Ha sido un golazo en un momento muy complicado, con esas ganas de tirar del equipo. No sé si es el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará", elogió.

También tuvo buenas palabras hacia Dani Carvajal y evitó pronunciarse sobre si Trent Alexander-Arnold fue suplente por llegar tarde a un entrenamiento. "Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha estado muy encima de Lookman, y estoy contento, Trent nos ha dado un plus, una energía tremenda. Feliz de tener tantas variantes, este es el camino", comentó.

"Mi mayor objetivo como entrenador es ser injusto con el mayor número de jugadores posible, que cuando dé el once muchos se queden fuera mereciéndolo. Que todos tengan la confianza para hacer lo que les pido", valoró el salmantino respecto a una plantilla que va recuperando efectivos.

Entre ellos un Kylian Mbappé que tuvo minutos ante el Atlético. "Cada día intento sacar al mejor once. Después de casi un mes fuera, lo normal es ir en progresión, es lo que entiendo que es mejor para ellos y el equipo, tener en el campo a gente al cien por cien. Los minutos que ha jugado ha sido un amenaza constante, ahora se va con la selección y volverá más rodado", expresó.

"Me tocará rodearle de jugadores con los que tenga química, sacar el máximo rendimiento a sus cualidades, es muy bueno haciendo muchas cosas, y cuando pasa esto, hay que elegir lo que es mejor para el equipo", señaló sobre Jude Bellingham, que jugó más de un mes después. Además, Arbeloa confirmó que Éder Militao estará disponible después del parón internacional ante el RCD Mallorca.

Sobre su progreso en el cargo, el técnico reconoció que "no es fácil llegar a mitad de temporada". "Ya sé cómo son mis jugadores, cómo les puedo sacar el mejor rendimiento, dónde puedo tocar, pero todavía queda mucho. Estamos en una evolución constante y tenemos muchísimo margen de mejora", resaltó.

"Muchas veces tenía la sensación de que salíamos a jugar dependiendo del talento del jugador. Queda mucho por mejorar, pero acabamos de llegar", agregó, y se dirigió a los que le criticaron: "No sabían los jugadores que tenía".

Finalmente, después de vencer a José Mourinho, Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone, cree que esto "deja en muy buena posición al equipazo" que tiene. "Cuando tienes a los mejores, todo es mucho más fácil, están sabiendo sufrir, con esa mentalidad. Y el Bernabéu nos apoya cada vez más, cuando empujan es mucho más fácil. Gracias a los jugadores por su implicación, quiero que sean una familia y estén unidos, y que sigamos ganando, que es lo importante", zanjó.