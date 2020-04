Arbeloa: "Me gustaría trotar con Gebrselassie"

"Cuando intenté bajar de 3 minutos en un mil no sabía cuánto me iba a costar, lo logré a la primera: no podía más"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del Liverpool y Real Madrid Álvaro Arbeloa, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, confesó que le gustaría trotar con el exatleta etíope Haile Gebrselassie, bicampeón olímpico de 10.000 metros, y lo exigente que ha sido su reconversión de jugador a fondista vocacional.

"Me gustaría compartir un trote suave con Haile Gebrselassie, no solo por su calidad atlética sino sobre todo por su forma de entender la vida y el mundo", afirmó en una entrevista para el próximo número de la revista 'Corredor', disponible a partir de este miércoles en papel y la versión digital en 'soycorredor.es'.

Acerca de esta nueva faceta de corredor popular, 'el 17' habla de sus rutinas de entrenamiento y reflexiona sobre su reciente debut en el maratón con el equipo de la revista especializada en el universo de las zancadas dirigida por Martín Fiz, el primer atleta que ha ganado, en la categoría de veteranos, los seis maratones más importantes del mundo, los 'Six Majors'.

"Cuando intenté bajar de tres minutos en un mil no sabía cuánto me iba a costar, menos mal que lo logré a la primera y me pude ir a casa, porque no podía más. Aunque esos entrenamientos que te exigen mucho y te llevan al límite me gustan", admitió el Embajador del Real Madrid.

Arbeloa recuerda que, al acabar los entrenamientos, iba al gimnasio a machacarse y algún compañero le decía: 'Venga, Ironman'. "En el fútbol de hoy se han normalizado muchísimo todos esos aspectos que son tan necesarios para el rendimiento de un profesional", aseguró el campeón del mundo de fútbol.

Al exjugador blanco le encantaría disputar el Marathon des Sables, completar los 'Six Majors' y la 'Leadville Trail 100'. "Esta última porque leí acerca de ella en Nacidos para Correr, un libro que me gustó mucho", indicó en relación a esta prueba que atraviesa el corazón de las Montañas Rocosas de Colorado (Estados Unidos).

A su juicio, el '10k' es la prueba que mejor se le da porque puede llevar una velocidad alta -su mejor registro es 36 minutos y 27 segundos- y "sufrir durante toda la carrera". "Joseba Llorente está muy bien de forma, coincidí con él en el Maratón de Valencia, donde hizo 2h44. Seguro que Claude Makélélé lo hubiera hecho muy bien y también algunos futbolistas que son muy finos. A los que pesamos más de 75 kilos nos cuesta más", destacó.

Antes de su paso del balón a las zapatillas, Arbeloa admitió a Corredor que no se entrenaba en largas distancias. "Cuarenta minutos fue lo máximo que corrí seguido como futbolista profesional", indicó el expupilo de, entre otros, el técnico portugués José Mourinho en su etapa en Concha Espina.