Arbeloa: "Mourinho fue, es y será 'uno di noi'"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dicho de su homólogo en el SL Benfica, José Mourinho, que "fue, es y será 'uno di noi'" debido a su influencia en el club madridista cuando el técnico portugués dirigió su banquillo entre el verano de 2010 y el verano de 2013, como preludio del duelo que tendrán ambos este miércoles durante la octava y última jornada de la liguilla en la Champions League.

"Las bases de todo lo que llegó durante esos años las puso José Mourinho y vengo aquí a dar mi opinión, no a convencer a nadie. Pero eso es algo que tengo dentro de mí y creo que también dentro del club le han valorado siempre a José. Por eso yo creo que fue, es y será 'uno di noi'", cerró Arbeloa este martes su rueda de prensa desde el Estadio da Luz.

Antes, el actual técnico madridista bañó en elogios al que en su día también llevó las riendas del banquillo. "No me he perdido la rueda de prensa del míster. No me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas y cada una de sus ruedas de prensa y no lo he hecho hoy. Para mí es un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí", dijo.

"La verdad que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles, sobre todo a nivel personal ha significado mucho. Ha sido muy importante durante toda mi carrera y hoy en día pues también le considero un gran amigo, así que desde aquí agradecerle cada una de las palabras y muchas ganas de verle mañana y darle un fuerte abrazo", señaló Arbeloa sobre Mourinho desde Lisboa.

Luego lo definió como "un espejo, por supuesto". "Lo dije también el primer día, que es imposible y yo creo que nunca habrá nadie como José y cualquiera que le quiera imitar o ser igual que él va a fracasar. Lo entiendo y lo he entendido desde el primer día. Creo que mi éxito será ser yo mismo y evidentemente dentro de ese ser Álvaro Arbeloa hay una parte importante de la influencia que tuvo José en mí y de todo lo que significó y de todo lo que pude aprender a nivel futbolístico, a nivel táctico, organizativo, comunicativo, etc.", argumentó el entrenador merengue.

"Sé quién es José Mourinho, cómo debe tener el móvil. Entenderéis por qué cambia tanto de número, por quién es. Y le he intentado entre comillas molestar lo menos posible. Pero es uno de esos amigos que puedes estar mucho tiempo sin hablarle y llamarle a las 3 de la mañana y estoy seguro que me cogería el teléfono y para cualquier cosa que le necesitase", apuntó.

Más adelante habló sobre cómo lidiar con el Benfica. "Para nosotros es importantísimo, queremos estar en ese top 8. Necesitamos conseguir los tres puntos mañana contra un grandísimo equipo; que, incluso si vinieran con el equipo de la Youth League, tienen al mejor líder posible. Yo ya les he avisado a los jugadores de la dificultad del partido", apostilló.

"Venimos con una humildad tremenda, sabiendo que si queremos ganar vamos a tener que dar el máximo, estar muy concentrados y jugar al límite de los 90 minutos. El Benfica además juega delante de su público, así que la dificultad del partido de mañana creo que va a ser máxima", recalcó.

"He visto un grupo de jugadores muy comprometidos, muy predispuestos a escuchar, muy predispuestos a trabajar y muy predispuestos, aunque no hemos tenido casi tiempo a todo lo que hemos hablado, a ir haciéndolo dentro del terreno de juego, y creo que eso es lo que se está viendo. Si me preguntas ahora mismo, creo que tenemos todavía mucho margen de mejora. Tenemos que ser un equipo que haga muchas cosas y hacerlas bien", avisó.

"Entonces para eso eso requiere tiempo, requiere trabajo, requiere entrenamientos. Pero a día de hoy creo que tiene mucho mérito todo lo que están haciendo los jugadores. Con un entrenador nuevo en tan poco tiempo, lo que están haciendo en el campo pues tiene muchísimo mérito", destacó.

Bellingham también recibió sus alabanzas. "No es que haya sido una sorpresa. Pero desde que he llegado el primer día he visto un jugador con una calidad y unas condiciones excepcionales. Cualquiera que ponga la tele y le haya visto jugar, las conoce y las sabe, pero cuando estás de cerca todavía te sorprende más. Pero más allá de su calidad futbolística, he visto un jugador que quiere ser líder, que quiere ser un ejemplo, que está corriendo lo que no está escrito y que está trabajando", afirmó Arbeloa.

Igualmente resaltó "el nivel que está mostrando en los entrenamientos, la implicación y el liderazgo" del mediapunta inglés. "Ahora mismo estoy muy muy orgulloso de tener a un jugador como Jude Bellingham y del nivel que está dando también. Dentro de lo que queremos en el campo que haga, también se está viendo que es capaz de hacer muchas cosas bien", aseveró.

"Nos puede dar muchísimas cosas. Es un jugador que rompe mucho el espacio, que tiene buena llegada, pero que también tiene un gran golpeo, que sabe leer lo que necesita el partido. Estamos hablando de experiencia y creo que va a ser la piedra angular de este Real Madrid por muchísimos años, así que es que no puedo estar más contento, más feliz y más orgulloso de tener a Jude Bellingham en mi equipo", repitió al respecto.

También analizó qué significa Lisboa para el acervo madridista. "La Décima supuso el comienzo de una era, seguramente una de las dos épocas más importantes de la historia del Real Madrid. Se empezó aquí en este estadio en 2014 y no nos puede traer más que buenos recuerdos a todos y ojalá mañana nos volvamos también con otra victoria", aludió a Da Luz.

Admitió sentirse "muy responsabilizado con la situación" que le "ha tocado vivir" y agregó que "en esta silla solo se puede hacerlo de una manera, que es disfrutando". "Creo que no hay otra manera, esta silla está para disfrutarla desde el primer día que te sientas hasta que venga el último. Y eso estoy intentando hacer, dar lo mejor de mí mismo, trabajar al máximo, intentando sacar el máximo de los jugadores", incidió.

"En cualquier ámbito de la vida, cuando te dedicas a lo que te gusta, pues tiene que ser algo que lo disfrutes al máximo y sabiendo que también lleva muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y porque los resultados creo que llegan así", teorizó Arbeloa.

"Las relaciones en un campo de fútbol y entre los futbolistas son importantísimas y hay que trabajarlas todas las sociedades. Hay jugadores que se buscan y que se gustan. Estamos hablando de tres futbolistas espectaculares, seguramente los más desequilibrantes del mundo y muy importantes para nuestro equipo", se refirió a Mbappé, Bellingham y Vinícius.

"También en otras zonas tenemos grandísimos jugadores que se pueden asociar. Hay que saber trabajar las relaciones entre jugadores que sabemos que van a estar cerca, que incluso pueden moverse e intercambiar posiciones. Creo que todo eso forma parte también de nuestro trabajo. Seguro que, con un poquito más de tiempo, pues las cosas saldrán mejor e iremos mejorando en la fase ofensiva, que yo creo que todavía podemos dar muchísimo más. Y sobre todo con la calidad que tienen los jugadores, que vamos a intentar aprovechar al máximo sus condiciones", concluyó.