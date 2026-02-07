Arbeloa: "Nadie entiende que el escándalo más grave del fútbol español siga sin resolverse"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Rayo Vallecano at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 31, 2026, in Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que "nadie entiende" que el 'caso Negreira', "el escándalo más grave del fútbol español", "siga sin resolverse", además de advertir del peligro de confiarse este domingo en Mestalla ante el Valencia, ya que el conjunto 'che' se enfrenta a "uno de los retos del año" y saldrá motivado.

"Respecto al 'caso Negreira', yo creo que nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía siga sin resolverse. Para mí, eso es lo que debería preocuparle a muchos", declaró en rueda de prensa.

Sobre el partido ante el Valencia, el técnico madridista afirmó que están "muy concienciados de la dificultad" que supone. "Es un partido complicado, por el ambiente y por el equipo que tiene el Valencia siempre. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos sacar los tres puntos", dijo.

"El Valencia siempre tiene un gran equipo, grandes plantillas, grandes jugadores, grandes entrenadores. Valencia es una ciudad donde nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero donde también, cada vez que va el Real Madrid, hay un grandísimo ambiente, el campo lleno. Para todos los equipos, ganar al Real Madrid es uno de los retos del año, y para Valencia seguro que así será. La dificultad sabemos que va a ser máxima", añadió.

Sobre el tiempo que han tenido esta semana para trabajar, ya eliminados de la Copa del Rey, explicó que ha servido para mejorar los "automatismos". "Para ganar, los grandes equipos tienen que hacer muchísimas cosas bien, no sólo podemos dominar una, tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas bien dentro del campo. Tenemos que ser capaces de tener automatismos, de pensar todos de la misma manera, y eso sólo se consigue a base de trabajar, de echar horas", indicó.

"La predisposición que han tenido los jugadores sigue siendo igual de buena, con las mismas ganas, con la misma ambición de los objetivos que tenemos por delante. Mañana es un partido muy complicado, y esta semana nos hemos centrado en seguir esa mejora en todos los aspectos del juego. Todavía estamos lejos de nuestro techo", prosiguió.

En este sentido, señaló que es "complicado hablar de lo que puede mejorar un equipo en dos semanas". "El tiempo es el que es y nuestra dedicación va a ser máxima para sacar el mejor rendimiento a los jugadores, para intentar seguir mejorando, para que el equipo tenga cada vez más claro lo que tenemos que hacer en el campo. Pintus en su parcela igual", expuso.

"No tengo que descubrir lo importante que es para nosotros Antonio Pintus, nadie duda de estas planificaciones. Desde que yo me hice cargo del equipo hasta el día del Rayo, pasaron 20 días, y en 20 días los jugadores del Real Madrid tuvieron dos días libres. No sé si os parece mucho o poco, pero creo que nuestra planificación responde siempre para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la semana que hemos tenido, a una semana con mucha carga de trabajo y lo voy a seguir haciendo de la misma manera", afirmó.

Respecto a su utilización de jugadores para los laterales, Arbeloa aseguró que usará a todos los disponibles "de la mejor manera" que crea "conveniente para ganar el partido". "No solo es importante sacar a los mejores once, sino sacar al mejor once para cada partido, pensar qué jugadores nos puede dar el mayor rendimiento conforme al rival que tenemos enfrente. Tenemos la suerte de tener jugadores que pueden hacerlo bien en muchas posiciones", subrayó.

En otro orden de cosas, afirmó que el argentino Franco Mastantuono es "un chico que ha llegado muy joven al Real Madrid". "Viene con muchísimo potencial, con unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde, para ir por dentro... Tiene una gran potencia, conducción, y sobre todo muchísimo trabajo, con esa intensidad que le pone al juego. Esperamos que siga mejorando. Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente, pero uno puede ver enseguida cuando ve a Franco jugar, las capacidades que tiene, el gran jugador que es. Estoy muy contento por su trabajo, por su implicación, por lo que nos está dando en el campo, y seguro que va a ir a más", expresó.

También alabó la labor de Brahim Díaz. "Brahim tiene las capacidades perfectas para poder jugar por dentro, para jugar entre líneas, para asociarse. Es un jugador también que tiene desborde uno para uno, es un chico con muchas habilidades, con un gran talento y depende de lo que te pida el partido, de lo que te esté demandando el rival, de los espacios que quieras atacar. Es un chico que nos puede servir en diferentes posiciones y sobre todo también en diferentes escenarios", subrayó.

Respecto a Rodrygo, recalcó que "mostró en un comunicado su arrepentimiento" por su expulsión en Lisboa. "Sabe que se equivocó. Esperamos recuperarle cuanto antes y en las mejores condiciones posibles, porque necesitamos a Rodrygo al 100% por todo lo que nos puede dar. Consideraremos el tiempo que sea necesario para que vuelva y nos pueda ayudar dentro del terreno de juego, como él sabe hacerlo. Paciencia y a trabajar", manifestó.

Por último, habló de Fran García, que tuvo opciones para irse del equipo en el mercado de invierno. "De Fran lo único que puedo decir es que es un chico excepcional, que está trabajando cada día como lo hace él siempre, al 100%. Es algo que me encanta resaltar, que aquí para ganar cosas necesitamos del trabajo de todos, de que todo el mundo esté preparado. La actitud y la mentalidad de Fran son un ejemplo, es un chico que sabe perfectamente lo que es esta casa, representa muy bien el escudo de Real Madrid. Es una suerte poder tenerle la plantilla y que siga con nosotros", finalizó.