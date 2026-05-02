Arbeloa: "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Girona FC at Ciudad Deportiva Real Madrid on April 09, 2026, in Valdebebas, M - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no ha querido confirmar si se ha producido un acto de indisciplina del centrocampista Dani Ceballos y ha asegurado que "lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario", y tampoco ha querido hablar de su continuidad o no en el banquillo blanco, insistiendo en que su "futuro es mañana", en el partido ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium.

"No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario del Real Madrid. Eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo", declaró en rueda de prensa.

Todo en una semana en la que se ha seguido especulando sobre si seguirá o no en el banquillo blanco. "Me preocupa el partido de mañana, es lo único en lo que estoy centrado. Siempre he pensado en el Real Madrid, en el equipo, y el futuro para mí es mañana", dijo. "Entiendo todas las preguntas que me podáis hacer, pero mi única respuesta ante esto va a ser siempre la misma: el futuro es mañana y es lo que me preocupa, el partido contra el Espanyol y ganar esos tres puntos, que son importantes. Cada partido para mí es la vida en el Real Madrid, porque es como lo entiendo, y creo que es lo más importante para mi equipo, para mis jugadores y para el club", añadió.

Además, explicó que "no" está decepcionado con sus jugadores. "Los he defendido públicamente y lo seguiré haciendo porque estoy en sus manos, por lo que me han demostrado día a día, por su compromiso, porque han intentado dar lo mejor de sí mismos. Hemos tenido con la mayoría de ellos una relación bastante franca, hemos hablado mucho en privado también, y todo lo que tengamos que resolver entre nosotros es como debe hacerse. Aquí, en esta silla, los defenderé siempre", subrayó.

Sobre una posible falta de liderazgo, recordó que son "un equipo muy joven". "Solo tienes que ver la media edad de esta plantilla. También he hablado muchas veces de grandes jugadores con mucha personalidad y con mucha experiencia que están haciendo una gran labor. Se han dado situaciones últimamente en el campo donde tenemos que saber leerlas y manejarlas mejor, pero cuando uno tiene una plantilla joven se puede notar en tener los pecados de juventud. Pero, en general, creo que hay grandes líderes y jugadores con mucha personalidad también en este equipo", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico madridista valoró el bajón deportivo de los suyos en las últimas semanas. "Es verdad que hemos dejado de ganar muchos partidos, sobre todo contra rivales que no se deberían escapar los puntos, que son quizás los que más duelen. Nuestros mejores partidos han sido con rivales de nuestra propia entidad, con grandes rivales. Hay partidos en los que el Real Madrid no se puede dejar puntos si quiere pelear por LaLiga. Hay situaciones que para nosotros son difíciles de controlar y que nos están pasando demasiado a menudo, como pasó la semana pasada contra el Betis y como pasó el día del Girona, pero sabiendo que tenemos que pelear contra este tipo de situaciones no quita que nosotros tenemos también mucho que mejorar", afirmó.

"Son muchos partidos y es cierto que los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid. La diferencia de nivel entre los jugadores del Real Madrid y los equipos a los que nos enfrentamos está ahí, sobre el papel. Tenemos que mejorar mucho en el plano colectivo, hoy en día no nos da incluso con el talento que tenemos para echar el balón al suelo y jugar de manera individual. Tenemos que tener una idea colectiva, un plan, una estructura, unos patrones, unos movimientos, saber qué va a hacer el compañero, cómo queremos desorganizar al rival... Todo eso lleva una mentalidad diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos", analizó.

Sobre el duelo de este domingo, aseguró que los dos equipos "necesitan ganar por situaciones diferentes". "El campo del Espanyol es un campo complicado en el que siempre hay un gran ambiente, con una grandísima afición, un gran equipo, con un fantástico entrenador. Seguramente los resultados no están siendo tan buenos como el trabajo que están haciendo desde hace bastantes semanas. Lo que he visto siempre esta temporada del Espanyol como equipo me ha gustado muchísimo, así que muchísimo respeto por un gran equipo y por un gran entrenador. Sabemos la dificultad que tendremos mañana", expuso.

Sin embargo, negó que su motivación para ganar sea evitar tener que hacer el pasillo al FC Barcelona en el Clásico. "No es mi mayor motivación, mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas. No encuentro mayor motivación que ganar mañana al Espanyol", señaló.

Por otra parte, Arbeloa se deshizo en elogios hacia Gonzalo García, pero no quiso valorar su futuro. "Son decisiones que corresponden más al propio jugador y al club, entre los dos tendrán que decidir qué es lo mejor. Gonzalo es un chico con unas capacidades excepcionales muy grandes, que seguro que está jugando menos de lo que merece por su trabajo, por el talento que tiene y por lo que podría dar. Le estoy viendo trabajar muy bien, es un chico muy joven con un gran futuro por delante. Le animo a seguir peleando. Es un puesto en el que tiene una competencia enorme, pero eso no quita que esté haciendo un gran trabajo. Siempre que lo he necesitado, ha dado muestras de su nivel", aclaró.

Por último, también analizó el trabajo de Franco Mastantuono. "Es un chico que está trabajando muy bien y seguramente cuando juega tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro, por demostrar al aficionado madridista el jugador que han fichado. Es un chico realmente joven que podría estar jugando en el juvenil del club, pero le ves el talento que tiene y tiene una grandísima madurez, no parece que tenga 18 años por cómo habla, por cómo se comporta", declaró.

"Me parece un chico con un futuro extraordinario, de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad. En el Real Madrid los jugadores argentinos siempre tiene una gran cabida por ese temperamento, esa mentalidad ganadora, comparten esos valores con el Real Madrid. Franco encarna muy bien lo que debe ser un jugador del Real Madrid y ojalá le podamos disfrutar muchísimos años", concluyó.