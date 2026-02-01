Arbeloa pierde a Bellingham por una lesión muscular

Jude Bellingham - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham tiene una lesión muscular en la pierna izquierda que le podría tener cerca de un mes de baja, después de conocerse el parte médico del club.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", dice el comunicado blanco.

El inglés notó el pinchazo en su pierna izquierda antes de tener que pedir el cambio a los diez minutos del partido celebrado en el Santiago Bernabéu, que terminó con 2-1 para los locales. Brahim Díaz sustituyó a un Bellingham que, según su lesión, estará varias semanas de baja y se podría perder los partidos del 'playoff' de Champions contra el Benfica.

El equipo de Álvaro Arbeloa tiene en su calendario próximo los encuentros de LaLiga EA Spors contra el Valencia, la Real Sociedad, y después el Benfica, y el CA Osasuna, antes de la vuelta contra los portugueses por estar en octavos de final de la Champions, el 25 de febrero en el Bernabéu.