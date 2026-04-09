Arbeloa: "Quiero que mis jugadores quieran ser del Real Madrid todos los días"

Alvaro Arbeloa, head coach, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Atletico de Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid on March 21, 2026, in Valdebebas, Madrid, - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresó este jueves que quiere que sus jugadores "quieran ser" del conjunto merengue "todos los días", con "actitud" y "compromiso", "independientemente de si es uno de los 38 partidos de Liga o unos cuartos de Champions", al mismo tiempo que reconoció que no están "para probaturas" ante el Girona FC, y defendió que mantiene su opinión sobre los arbitrajes al FC Barcelona por cosas que sigue viendo "semana tras semana"

"Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento que tienen mis jugadores. Está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions, ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días", señaló el salmantino en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Girona de este viernes en LaLiga EA Sports.

Y es en esas situaciones "va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo". "Que cuando jueguen contra el Girona, sientan que tienen que brillar, que tienen que hacer un gran partido, independientemente de si son uno de los 38 partidos de Liga o unos cuartos de final. Eso es lo que necesitamos de nuestros jugadores, que quieran ser ellos mismos todos los días, que estén dispuestos a dar lo mejor. Está claro que no es fácil, pero es lo que necesitamos de estos jugadores, que salgan al campo y que su mayor motivación sea dar lo mejor de sí mismos", agregó.

"Los jugadores son los primeros que quieren jugar mañana, más que yo, porque cualquier jugador del Real Madrid, cuando tiene un partido que no consigue ganar, querrías jugar al día siguiente y es lo que quieren. He hablado con muchos de ellos y están todos dispuestos, disponibles y con ganas de que llegue el partido de mañana y poder brindar un gran partido a la afición y sobre todo a nosotros mismos", relató.

Por esto, no va a gestionar "nada" a nivel de cargas. "Mañana quiero salir a ganar, igual que vuelvo a pensar, a pesar del resultado, que saqué el mejor equipo posible en Mallorca y desde que me he sentado aquí no pienso en rotaciones. Creo que el partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana y voy a sacar un equipo a la altura de ello", aseguró.

"No estamos para probaturas y está claro que tenemos todos muchas ganas de que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. Creo que el Real Madrid ha forjado su historia en base a superar grandes desafíos como el que tendremos el miércoles, pero antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana. El partido de miércoles empieza mañana. Tendremos tiempo suficiente para recuperarnos cuatro días por delante. Creo que en la mente de todos tiene que estar dar lo mejor de nosotros mismos mañana. Ese es el único objetivo, sacar un gran equipo, un equipazo y hacer un gran partido", prosiguió.

E insistió en tener una "gran actitud" y hacer "un gran esfuerzo", ya que "el talento está ahí, es maravilloso", pero "para ganar partidos no vale solo con el talento". "Puede que de vez en cuando sí, pero si queremos ser regulares en nuestro rendimiento necesitamos algo más que el talento", advirtió.

"MI OPINIÓN DEL ARBITRAJE SIGUE IGUAL POR LO QUE VEO SEMANA TRAS SEMANA"

Además, Arbeloa valoró la actuación arbitral de Itsván Kovács en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de este miércoles en los cuartos de final de Champions, y se refirió de nuevo al 'caso Negreira'. "Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión", dijo.

"No quiero entrar en ese tipo de valoraciones, ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas, así que mi opinión está ahí, es la que tengo y es la que voy a seguir manteniendo porque es lo que sigo viendo semana tras semana", agregó.

Y respecto a si confía o no en el sistema arbitral indicó que "no se trata de confiar o desconfiar". "También nos pasó después de nuestro partido con la entrada a Kylian Mbappé que es difícil de entender como una entrada así no puede ser roja. Son cosas que siguen sucediendo, incluso ahora con el VAR que parecía que iba a solucionar muchísimas cosas. En el caso del fútbol español todavía esperamos una explicación y debemos conseguir arreglarlo, hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones", zanjó.

El salmantino también abordó la situación individual de ciertos jugadores, como Vinícius Júnior, de quien destacó "el talento, el rendimiento". "Para mí sería una suerte y ojalá pudiera jugar todos los partidos que tengo en el Bernabéu", confesó, ya que el brasileño desveló que a veces no se acostumbra al Bernabéu y su clima. "Es algo que forma parte de la exigencia de esta afición, lo veo normal y natural", comentó.

También defendió que "Camavinga ha jugado bastante" desde que él llegó al banquillo, "incluso más que en el primer tramo de la temporada". "Fue titular el fin de semana pasado, mañana va a ser titular. Lo considero un jugador muy importante, no solo para mí, sino para el club. Ha demostrado ya muchas veces la clase de jugador que es y creo que tiene la confianza de todo el mundo dentro del club", afirmó.

"Es un gran jugador y se exige mucho. Está claro que cada entrenador le va a pedir cosas diferentes. Es un chico que tiene un físico privilegiado, tiene muy buen manejo de balón, abarca muchísimo campo, tiene unas grandes condiciones para el fútbol de hoy en día. Estoy contento con el rendimiento que está dando, siempre intentamos mejorar cosas, que entienda un poco lo que queremos de él dentro del campo. Y estoy seguro que va a ser siendo importante en el futuro", añadió sobre el francés.

Finalmente, elogió a Éder Militao. "Cuando está bien seguramente sea el mejor central del mundo, por las condiciones que tiene, físicamente es un jugador muy dominante en el uno para uno, tiene un juego aéreo muy poderoso, nos ayuda también las acciones de balón parado, también tiene una gran salida de balón, es muy completo. Luego la mentalidad que tiene, el carácter que imprime al equipo, la voz de mando", concluyó.