Alvaro Arbeloa, Vinícius, Real Madrid - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

Arbeloa y el Real Madrid naufragan en Albacete

Los blancos, eliminados de la Copa en el estreno del nuevo técnico

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se despidió este miércoles en la Copa del Rey MAPFRE al caer (3-2) ante el Albacete en la ronda de octavos de final celebrada en el Carlos Belmonte del conjunto que milita en Segunda División, siempre a remolque de los locales hasta la histórica sentencia de Jefte Betancor en el minuto 94.

El equipo manchego ganó por primera vez al gigante de la capital y lo hizo con una campanada copera tremenda, a pesar de que Gonzalo García había empatado para los blancos en el 91'. El Madrid dijo adiós al segundo título en apenas tres días después de caer el domingo en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, derrota que supuso la salida del técnico Xabi Alonso.

El nuevo técnico Álvaro Arbeloa, ascendido del filial desde el lunes, tuvo un estreno envenenado y desastroso, donde decidió dosificar esfuerzos dando minutos a canteranos y menos habituales. Al Madrid le faltó ritmo y ocasiones, mientras el Albacete tuvo fe hasta el final, lo dio todo en defensa y tuvo pegada para adelantarse tres veces a su prestigioso rival.

Como cabía esperar, la exigencia de la Copa, de territorio hostil, de un rival inferior sobre el papel pero sin nada que perder, puso contra las cuerdas a un Madrid con rotaciones para enfrentar las réplicas del terremoto de la Supercopa. El estreno de Arbeloa se espesó como la niebla que apareció en el Belmonte.

Arda Güler, el canterano Jorge Cestero y Franco Mastantuono pusieron chispa y buena predisposición al arranque blanco, pero pronto el juego del Madrid se volvió previsible. La niebla dificultó la visión durante los 20 primeros minutos y el Albacete se fue asentando en su solidaria y nutrida defensa. A los de Arbeloa les faltó velocidad en la conducción y más uno contra uno.

En la banda apenas apareció Vinícius y las jugadas que terminaron en centros al área las repelió bien la zaga local. Las ocasiones a medias de los blancos tuvieron además respuesta en los acercamientos de Lazo, Loren Aguado o Dani Bernabéu y, a balón parado, el Albacete hizo saltar las alarmas con el 1-0 de Javier Villar. El centrocampista, salido de la cantera del Madrid, cabeceó en un saque de esquina un gol muy dañino para el gigante blanco.

Sin embargo, Mastantuono minimizó el daño haciendo el 1-1, también en un córner, con los locales protestando que estaba el tiempo cumplido. El argentino enfrió el subidón manchego pero aún le quedaba mucho por sufrir al equipo de Arbeloa. El exjugador, aparentemente tranquilo en la banda, pidió a los suyos más atrevimiento y velocidad, y Vinícius encaró en la reanudación.

Alberto González, técnico del 'Alba', metió piernas frescas unas tras otras, sobre todo para mantener la presión en la creación de un Madrid que volvió a ser previsible. En los visitantes entraron Alaba y Camavinga, pero nada que avivase el juego ofensivo, aunque Gonzalo perdonó en un cabezazo sin marca. La respuesta fue una clara doble ocasión de los locales y el 2-1 de Betancor tras dos malos despejes de la defensa madridista.

Los de Arbeloa, con regreso de Carvajal y haciendo debutar a canteranos como solución, se volcaron por momentos, descuidando la retaguardia, y en la sucesión de saques de esquina encontraron de nuevo el peligro y el 2-2 de Gonzalo. El Belmonte se enfrió y temió la épica del Madrid, pero la última fue manchega y Betancor, con los blancos descolocados, batió con magia a Lunin para hacer historia del Albacete y también, aunque muy distinta, de un Madrid en crisis.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ALBACETE, 3 - REAL MADRID, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ALBACETE: Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani Bernabéu (Jogo, min.74); Meléndez, Pacheco (Sánchez, min.77), Javi Villar, Capi (Rodríguez, min.58), Lazo (Agus Medina, min.57) y Escriche (Betancor, min.58).

REAL MADRID: Lunin; David Jiménez (Carvajal, min.77), Asencio, Huijsen (Alaba, min.65), Fran García (Camavinga, min.65); Cestero (Manuel Ángel, min.86), Güler, Valverde; Mastantuono (Palacios, min.77), Vinícius y Gonzalo.

--GOLES:

1 - 0, min.42, Villar.

1 - 1, min.45+3, Mastantuono.

2 - 1, min.82, Betancor.

2 - 2, min.90+1, Gonzalo.

3 - 2, min.90+4, Betancor.

--ÁRBITRO: García Verdura (C.Cataluña). Amonestó a Betancor (min.95) y Rodríguez (min.96) por parte del Albacete. Y a Huijsen (min.65) y Asencio (min.93) en el Madrid.

--ESTADIO: Carlos Belmonte.