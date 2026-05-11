Arbeloa: "Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve"

Álvaro Arbeloa, Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, recordó que el club blanco "siempre vuelve" y que trabajarán para girar la situación de una temporada sin títulos, después de caer (2-0) este domingo contra el FC Barcelona en un Clásico que supuso la celebración de la Liga por parte del eterno rival.

"No podemos decir muchas cosas, entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada (los aficionados), lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", dijo en rueda de prensa en el Spotify Camp Nou.

"Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces, nos hemos levantado, pero ahora entiendo el enfado del aficionado madridista, igual que lo tenemos nosotros. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora", añadió.

Arbeloa no quiso entrar en el tema de Kylian Mbappé, su ausencia o su condición física para haber apurado o no con el Clásico. "A mí me hubiese gustado que hubiese estado al 100% y que hubiese podido jugar desde el principio. Quedan dos semanas, y según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no", comentó, antes de hablar de los partidos que quedan.

"Con más responsabilidad, no podemos dejarnos, son tres partidos que tenemos que salir a ganar. Defendemos el escudo del Real Madrid y millones de aficionados, tenemos que demostrar que estamos dolidos de verdad haciendo tres grandes victorias", dijo.

"Ha sido un partido que se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto. Teníamos enfrente un gran equipo y son muy buenos también cuando se ponen con el marcador a favor, administran las posesiones. La pena no haber marcado alguna de las ocasiones para estar en el partido. Les he pedido a los jugadores que se entregasen hasta el final y es lo que hemos intentado hacer", apuntó.

Arbeloa fue preguntado por lo que necesita el Madrid y por su futuro en el banquillo blanco. "Seguramente tengamos una conversación como es normal, lo que quiero es que el equipo acabe bien, que no se deje estos tres partidos. Va a haber momentos para jugadores que están entrenando bien. Lo que depare el futuro lo veremos", afirmó.

"Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar rendimiento, hemos tenido muchas bajas y el club siempre va a buscar mejorar. Tenemos jugadores muy buenos, que cualquier equipo de Europa querría, tenemos que mirar al futuro y ver cosas que mejorar. Necesitamos dar un paso adelante colectivamente, tener una idea mucho más clara de lo que queremos hacer. Aprender de que hemos perdido muchos puntos contra equipos que no deberíamos. Puedes perder contra el Barça porque es un equipo de tu nivel", terminó.