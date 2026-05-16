Arbeloa: "Si viene Mourinho, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against FC Barcelona at Ciudad Deportiva Real Madrid on may 09, 2026, in Madrid, Spai - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que si el portugués José Mourinho es el elegido para sustituirle en el banquillo blanco estará "muy feliz de verle de vuelta en casa", además de afirmar que da "naturalidad y normalidad" a las declaraciones del francés Kylian Mbappé tras el partido ante el Real Oviedo, señalando que "no" estaba contento por no jugar de inicio y que eso le "gusta".

"El día que el club tome una decisión con respecto al entrenador de la temporada que viene, deberán anunciarlo cuando lo consideren oportuno. Respecto a José, he sido muy claro durante toda mi vida lo que pienso de él. Como jugador suyo pero sobre todo como madridista, pienso que es el número uno. José pues ha sido, es y será por siempre 'uno di noi'. Si él es el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla FC, en la que negó que el vestuario madridista sea "ingobernable".

Además, hizo balance de su etapa en el primer equipo. "Vine aquí hace cuatro meses, era un entrenador de Primera RFEF y me marcho siendo, el día que me vaya aquí, entrenador del Real Madrid, entrenador de Primera División, habiendo disputado partidos de 'Champions League'. Tampoco hay tantos entrenadores que puedan decir lo mismo. Estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia, un aprendizaje enorme en lo personal y en lo profesional. Defender este escudo y estar todos los días aquí ha sido un gran crecimiento, ha sido un máster. El día que esto acabe, me marcharé con la conciencia tranquila", indicó.

"El Real Madrid tiene millones de aficionados y algunos estarán más de acuerdo, otros menos. Lo que he sentido siempre es el cariño de la afición. Tengo 43 años y de esos 43, 20 los he pasado como canterano del Real Madrid, como jugador del primer equipo del Real Madrid, como embajador, como entrenador de la cantera y como entrenador del primer equipo. Son muchos años en mi casa", prosiguió.

También aseguró que lo más complicado en el Real Madrid es "cuando no ganas". "Eso es lo que más me duele, no haber ayudado al club, a los jugadores, al objetivo que tenían, que era ganar títulos. Siempre es lo más difícil en el Real Madrid, cuando no se gana, por la exigencia que tenemos, por la ilusión de tanta gente que recae sobre nuestros hombros. No haber podido ayudarles ha sido lo que me ha dolido y la mayor de las decepciones que me llevo de estos cuatro meses", subrayó.

Por otra parte, Arbeloa quiso aclarar que no tiene ningún tipo de problema con Kylian Mbappé, a pesar de las declaraciones cruzadas que realizaron tras el partido ante el Real Oviedo. "Le acabo de ver y le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Puede parecer noticia todo lo que dijo Kylian en zona mixta, yo le doy mucha más naturalidad porque he estado ahí, sé lo que sienten los jugadores. Sé lo que es jugar todos los días, sé lo que es jugar menos, sé lo que es no jugar... Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan, sé que Kylian no estaba contento y me gusta. No comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con el Real Madrid, incluso en una situación como esta", afirmó.

"Para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado. En la situación en la que él venía, equivocadamente o acertadamente para mí, lo mejor era que jugase un rato la segunda parte para poder jugar el domingo. Si no hubiese partido el jueves, la situación hubiera sido totalmente distinta. Le doy mucha normalidad a todo lo que ha pasado estos días y mi relación con Kylian Mbappé sigue siendo la misma", añadió.

Tampoco le dio importancia a que el delantero francés haya aireado su conversación previa al partido. "Siempre que hablo con los jugadores, no tengo miedo de que puedan comentar cualquiera de las conversaciones que hemos tenido. Cuando hablan conmigo en privado, me gusta mantenerlo en privado. No me molesta ni me duele que ellos puedan hacer pública una conversación que han tenido conmigo. Estuve hablando antes del partido con él y lo que le expliqué a él os lo explico a vosotros y no hay mayor problema", expresó.

Por último, advirtió del peligro que tiene enfrentarse este domingo al Sevilla FC. "Es un Sevilla que ha ganado los tres últimos partidos, que viene haciendo las cosas muy bien con Luis. Es un entrenador que tiene una grandísima experiencia, todos conocemos cómo trabajan sus equipos y la vuelta que le ha conseguido dar al Sevilla. Es un estadio que para nosotros siempre es ilusionante por la complejidad que tenemos de jugar, por el ambiente que se crea cuando va el Real Madrid allí, por una afición que es una de las mejores de España. Es un grandísimo club y siendo el último partido de la temporada en su campo va a querer hacer un gran partido ante el Real Madrid delante de su gente. Será una dura batalla una vez más", finalizó.