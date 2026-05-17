Arbeloa: "Han sido cuatro meses difíciles para todos"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid CF, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresó este domingo que acaba "muy satisfecho con todos" los jugadores de la plantilla del equipo merengue, a los que aplaudió haber ganado (0-1) al Sevilla FC en "un partido serio" y un campo "siempre complicado", después de admitir que "han sido cuatro meses difíciles para todos".

"Estaba cómodo en el banquillo del Sevilla. El equipo, en un campo complicado como siempre, ha hecho un partido serio y tenían los chicos bastante claro lo que había que hacer y hemos tenido controlado todo el momento", dijo el salmantino en la rueda de prensa posterior al triunfo en el Sánchez-Pizjuán.

El técnico reconoció que son "muy conscientes" de que no han "cumplido los objetivos", pero alabó el papel de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. "Acabo muy satisfecho con todos mis jugadores, con el esfuerzo", señaló.

"Los dos han intentado dar lo mejor de sí mismo, cada uno con sus dificultades, han sido cuatro meses difíciles, también para ellos, pero son dos jugadores que los querría cualquier equipo del mundo, dos de los cinco jugadores más desequilibrantes del mundo. Para el Real Madrid es una suerte tenerlos, le ha tocado marcar a 'Vini', a ver si el fin de semana que viene Mbappé tiene más suerte", afirmó.

Aunque hubo consecuencias en el estado físico de varios jugadores. "'Vini' se ha retirado con alguna molestia, Aurélien (Tchouaméni) tampoco estaba al 100% hoy, Dean (Huijsen) está con un golpe, veremos a ver si les podemos recuperar para el fin de semana. Son solo molestias y que no hay nada de gran importancia. Si no también la cantera nos puede echar una mano, como Leiva que ha debutado aquí en Sevilla. Otro chico más, felicito a la cantera por el gran trabajo que están haciendo", comentó.

"Han jugado todos bien. Son cuatro grandes jugadores. Yo creo que el Real Madrid siempre se ha caracterizado por tener los mejores jugadores españoles. Dean ha hecho un gran partido. Carvajal, otra vez 90 minutos a un gran nivel, haciendo un partido muy serio. Thiago (Pitarch) también, sumando como siempre, Fran García... Estoy muy contento con ellos. También Álvaro (Carreras), Raúl (Asencio)... Tenemos un gran grupo de jugadores españoles, jóvenes muchos de ellos, con un gran futuro", alabó a los futbolistas nacionales.

Finalmente, abordó la posibilidad de que cambien el horarios del último partido ante el Athletic Club. "No sé si nos van a cambiar el partido o no, esperaremos a ver qué día nos ponen el partido para organizar la semana y también ver qué jugadores tenemos disponibles, porque ha salido alguno con alguna molestia. Es el último partido, día también de despedidas para seguro algún jugador, así que a intentar hacer un gran partido con nuestra gente, disfrutar de cada minuto con esta camiseta", zanjó.