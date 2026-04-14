Arbeloa: "Somos un equipo que no se rinde nunca, el de las 15 Copas de Europa"

14 April 2026, Bavaria, Munich: Real Madrid Coach Alvaro Arbeloa speaks during the team's press conference ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Bayern Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que "no" sería "un milagro" que su equipo remontase la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich este miércoles en el partido de vuelta en el Allianz Arena, ya que son "un equipo que no se rinde nunca, el de las 15 Copas de Europa", y ha insistido en que "todo el mundo cree" en que es posible meterse en semifinales.

"Somos el Real Madrid, si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa, un equipo con grandísimos jugadores, que algunos no estuvieron en la ida al 100% y que mañana lo van a estar. Nadie sabe con certeza, a 24 horas, cuál va a ser el resultado de mañana, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que están "con las mismas ganas que todo el madridismo. "Estamos convencidos de que podemos hacerlo, de lo que representamos, de lo que traemos con nosotros y preparados para un gran partido", dijo. "No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Nosotros creemos que podemos hacerlo. El entrenador del Real Madrid cree, los jugadores del Real Madrid creen, el club cree. Llevo una semana cruzándome con aficionados madridistas y no hay ni uno que me haya dicho que no vamos a remontar. Todo el mundo cree", insistió.

Además, no cree que este miércoles necesiten un milagro. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiese sido ninguna locura, su portero fue el MVP, eso da idea de las opciones que tuvimos. Seguro que tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Real Madrid piensa que que el Real Madrid gane en Alemania es un milagro", manifestó.

Tampoco le preocupa que todas las remontadas blancas hayan sido al calor del Bernabéu y ninguna fuera de casa recientemente. "Es un reto más. La historia del Real Madrid se ha logrado a base de retos, de desafíos que parecen, no sé si imposibles, pero sí muy difíciles. Estamos dispuestos a pelear y a luchar por hacer más grande la historia de este club y conseguir remontar fuera de casa", expresó el técnico madridista.

"Es un partido en el que tenemos que estar a un gran nivel emocional, mental, táctico, técnico y físico. Si fallamos en uno, va a ser difícil. Tenemos que hacer un gran partido en lo individual y en lo colectivo, no nos vale estar al 99%. Somos un gran equipo con grandísimos jugadores. Mañana habrá que mostrar muchísima personalidad para jugar como tenemos que jugar en un estadio así, frente a un grandísimo equipo que nos ganó la semana pasada y que están aquí delante de su gente con la confianza absoluta de que van a superarnos. Tenemos que demostrar quiénes somos", advirtió.

En otro orden de cosas, Arbeloa restó importancia a la ausencia de Aurélien Tchouaméni. "Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouaméni: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Son muchas las opciones que tenemos. Estoy muy tranquilo. Sé el once que voy a sacar mañana, me da muchísima muchísima confianza, también los que van a empezar desde el banquillo, que van a tener que terminar y ayudarnos en la segunda parte porque va a ser un partido muy largo, con muchos esfuerzos de mucha intensidad. Estoy con mucha confianza y sintiéndome privilegiado de la plantilla que tengo", indicó.

Sobre el miedo que infunde el Real Madrid en Europa, Arbeloa aseguró que también el Bayern es un gran club. "Ellos también son un gran equipo, es uno de los equipos que puede mirarnos a los ojos perfectamente por historia, por personalidad y por mentalidad, No sé si será una final anticipada, pero sí un grandísimo partido entre dos clubes con mucha historia que se respetan mucho, con grandísimos jugadores. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos, que es lo que podemos controlar", subrayó.

Por último, explicó en ambientes como los del Allianz Arena "los jugadores del Real Madrid se sienten a gusto". "Hay que disfrutar de venir a jugar en un campo como este, con un ambiente como el que habrá mañana. Creo que son momentos en los que los jugadores del Real Madrid quieren estar, quieren dar lo mejor de sí mismos. Seguro que mañana saldrán a disfrutar de este gran partido", finalizó.