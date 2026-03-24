Arbeloa supera con nota su gran examen de marzo antes del parón

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Getafe CF at Ciudad Deportiva Real Madrid on March 01, 2026, in Valdebebas, M - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se fue al parón internacional de marzo con la quinta victoria consecutiva en una serie de encuentros que los blancos han superado con nota, eliminando al Manchester City en la Champions, sacando tres puntos complejos en Balaídos y poniendo el broche con el triunfo de este domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid para seguir enganchado a la pelea por el título de LaLiga EA Sports.

La 'era Arbeloa' arrancó de la manera más negativa posible. El Real Madrid, que venía de perder la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí en el último servicio de Xabi Alonso, se plantó tres días después en el Carlos Belmonte con nuevo técnico, y el equipo no pasó la prueba, cayendo eliminado de la Copa del Rey Mapfre ante el Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion en una noche en la que, en palabras del capitán Dani Carvajal, tocaron fondo.

Después de esto, el equipo merengue encajó una seria pitada de hartazgo de la afición en el Santiago Bernabéu, y poco a poco el técnico salmantino fue ensamblando las piezas de su Real Madrid. A pesar del descontento de la grada blanca por el adiós copero, vencieron (2-0) al Levante UD, golearon (6-1) al AS Monaco y se llevaron los tres puntos en un campo exigente como La Cerámica (0-2).

Todo fluía hasta que el Real Madrid se topó en Lisboa con un Benfica muy completo que goleó (4-2) a los madridistas y tiró por tierra los avances de las primeras semanas, quedando fuera del 'top 8' de la Champions. Fue el peor partido bajo la batuta de Arbeloa, que desde entonces ha construido un equipo más sólido, compacto y solidario, con protagonismo para Vinícius Jr y Fede Valverde, y la irrupción de la cantera para lidiar con las innumerables bajas.

En el último mes y medio, el conjunto merengue ha contado hasta 11 ausencias de manera simultánea, perdiendo a hombres importantes como Kylian Mbappé, casi un mes fuera, o Jude Bellingham, que se lesionó a principios de febrero. Y las lesiones se cebaron con la zaga, teniendo que tirar en más de una ocasión de futbolistas que apenas habían tenido minutos con el salmantino, como Fran García o Ferland Mendy.

"Ya sé cómo son mis jugadores, cómo les puedo sacar el mejor rendimiento, dónde puedo tocar, pero todavía queda mucho. Estamos en una evolución constante y tenemos muchísimo margen de mejora. "Muchas veces tenía la sensación de que salíamos a jugar dependiendo del talento del jugador", valoró Arbeloa, que también se dirigió a los que le criticaron tras el 3-2 en el derbi: "No sabían los jugadores que tenía".

Otro tanto que se puede apuntar el exfutbolista del Real Madrid es que la cantera parece ser un recurso tangible para el primer equipo. David Jiménez, Jorge Cestero, César Palacios, Manuel Ángel, Dani Yáñez, Diego Aguado, Daniel Mesonero o Thiago Pitarch han tenido minutos con la primera plantilla, siendo el último el que más protagonismo ha disfrutado, al ser titular en los últimos seis encuentros de los blancos.

Y en esta situación llegaron, con algo de dudas y sin red por las derrotas consecutivas frente a CA Osasuna (2-1) y el Getafe CF (0-1), que le hicieron perder el liderato de LaLiga EA Sports que habían recuperado y en el inicio del tramo clave del curso después de apenas dos meses en el cargo, aunque entre medias, y con todavía alguna duda, Arbeloa se deshizo de su maestro Mourinho en los 'playoffs' de la Champions, con un Vinícius sobresaliente --acumula 11 goles y 4 asistencias con el salmantino--.

Después, el equipo merengue sumó tres puntos vitales e 'in extremis' en el ABANCA Balaídos ante el RC Celta (1-2) para seguir la estela del FC Barcelona en el liderato, a cuatro puntos, iniciando la serie de cinco triunfos en marzo. También superaron, cuando no se les señalaba como favoritos, al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final de la Liga de Campeones, con una gran noche en la ida personificada en Fede Valverde y sus tres goles (3-0), y un sólido partido en la vuelta (1-2) para un demoledor 5-1 en el marcador global.

OBJETIVO: LLEGAR A MAYO CON OPCIONES

Entre los dos duelos ante el equipo inglés, goleó al Elche CF (4-1) y, finalmente, cerró el mes de marzo antes de afrontar un siempre incómodo parón con una victoria de carácter remontando en el derbi con doblete de Vinícius, el segundo seguido, y la expulsión de un Valverde que marcó su sexto gol en cinco partidos.

El 15 veces campeón de Europa parece haber recuperado la competitividad y ha construido un estilo basado en el esfuerzo colectivo, compactos sin balón y vertical ofensivamente, también con un Valverde en modo 'todocampista'. Ahora, el reto es encontrar hueco a jugadores como Bellingham y Mbappé sin perjudicar esa solidaridad y la mentalidad de equipo que ha caracterizado al equipo en las últimas semanas.

Tras el parón, los blancos afrontan un calendario con altos y bajos a nivel de exigencia. Primero, visitarán el Estadi Mallorca Son Moix ante un RCD Mallorca que se juega la permanencia y antes de la ida en el Bernabéu de la dura eliminatoria de cuartos de Champions ante el Bayern Múnich. Días después, recibirán al Girona FC, también en su feudo y antes de jugar en el Allianz Arena. El Deportivo Alavés, en casa, y el Real Betis, en La Cartuja, cerrarán un mes de abril donde el objetivo merengue es seguir vivo y llegar a mayo, donde tendrá el Clásico del Spotify Camp Nou el domingo 10, con opciones de dar brillo a su campaña.