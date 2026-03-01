Arbeloa: "Tenemos muy claro lo que le pasa a Mbappé"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Getafe CF at Ciudad Deportiva Real Madrid on March 01, 2026, in Valdebebas, M - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que tienen "muy claro" lo que le pasa al delantero francés Kylian Mbappé y que prefieren "no dar plazos" para su recuperación, además de insistir en la dificultad del encuentro de LaLiga EA Sports de este lunes ante el Getafe, un equipo "muy bien trabajado" y que propone "partidos muy cerrados".

"Tenemos muy claro qué es lo que le pasa. Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", declaró en rueda de prensa, desvelando que el día del encuentro de vuelta ante el Benfica no estaba en el Santiago Bernabéu porque "tenía permiso de su entrenador".

Además, explicó que irán con él "día a día". "Es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución... Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias. tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá", expresó.

Además, apeló a centrarse en el duelo de este lunes ante el Getafe. "Como visitante es capaz de hacer partidos muy cerrados, los lleva casi siempre a su terreno. Sabemos la dificultad que vamos a tener mañana, estamos muy concentrados y con muchas ganas de jugar en casa, enfrente de nuestro público, y de sacar los tres puntos", indicó.

En este sentido, alabó el trabajo de José Bordalás con los azulones. "Está de más todo lo que pueda decir de un entrenador que lleva muchísimos años en LaLiga, y cada año da igual el equipo, los jugadores que tenga, que saca el mayor de los rendimientos. Es un entrenador que hace jugar los equipos fiel a su estilo, tenemos muy claro cuando juegas contra los equipos de Bordalás lo que vas a encontrarte enfrente. Es un entrenador con el que sus equipos, a pesar de no tener mucho balón, defienden muy bien", señaló.

"Como visitante creo que son el equipo que menos tiros a puerta reciben. Es un equipo que es capaz de defender hundido y un equipo que es capaz de defender muy alto. Están muy bien trabajados, es lo mejor que se puede decir de cualquier entrenador. No voy a ser yo el que descubra a Bordalás y todo el trabajo que lleva haciendo muchos años", añadió.

Respecto a la eliminatoria ante el Manchester City, el técnico blanco aseguró que será "un duelo apasionante entre dos grandes clubes". "Es una eliminatoria que a los madridistas les gusta mucho por la entidad del rival. Cuando llegue el momento, lo prepararemos al máximo, sabiendo la exigencia que va a suponer", dijo, sin dar importancia a los horarios. "Evidentemente, te puede condicionar un poco. Pero creo que se ha hecho lo más lógico teniendo en cuenta la eliminatoria de 'Champions' que tenemos nosotros y que tienen también el Atlético de Madrid y el FC Barcelona", aclaró.

En otro orden de cosas, Arbeloa habló del buen momento de Vinícius. "No sé si he tocado yo alguna tecla. Creo que el mérito es de Vinícius Jr., que es un futbolista fantástico, extraordinario. Mi único mérito, si es que tengo alguno, es darle mucha confianza, mucho cariño, intentar que sus compañeros lo busquen y sobre todo que lo encuentren en situaciones donde él pueda sacar su talento y la mayor de sus cualidades, que es encarar, driblar, correr a la espalda, que es tener situaciones de unos para unos o poder", apuntó.

"Es un jugador determinante, fundamental, y como entrenador lo único que trabajo es que en cuantas más situaciones podamos encontrar a Vinícius para que explote sus cualidades, mejor jugaremos y más peligrosos seremos", continuó, antes de valorar el regreso de otro brasileño, Rodrygo Goes.

"Rodrygo debe ser importantísimo. Ya lo estaba siendo justo antes de esa lesión que tuvo, y creo que puede ser un jugador fundamental, decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad aquí en el Real Madrid y lo que puede aportar. En las tres posiciones de ataque nos puede aportar lo que tiene él. Es un jugador muy completo, muy difícil de defender, con uno para uno también. Nos va a dar muchísimas posibilidades. Tenía muchísimas ganas de tenerle de vuelta. Ojalá pueda ir sumando minutos, que seguro que lo va a hacer, y ganando cada vez más importancia dentro del equipo", explicó.

Por otra parte, aseguró que Thiago Pitarch ha demostrado "en poco tiempo lo que es capaz de dar a este equipo". "Es un chico extremadamente dinámico, con muchísimo despliegue, con muchísimo trabajo, con muchísima movilidad. Para mí, su mayor virtud es que tiene una personalidad tremenda, siempre quiere el balón. Es el jugador que cuando está presionado, no se siente presionado. Ha jugado minutos muy importantes. Entiendo que la gente se extrañe de que pueda ser capaz de debutar en una eliminatoria de 'Champions' cuando no está cerrada ni mucho menos, pero si lo hace es porque tenía la da confianza en él de que iba a hacer lo que le he visto hacer muchas veces", subrayó.

"Si en vez de ser unos dieciseisavos hubiese sido una final, lo hubiese sacado igual porque porque sé cuáles son sus capacidades, su personalidad y lo que me iba a dar. Los chicos de la cantera tienen todavía más fácil saber lo que quiero de ellos porque nos conocemos muy bien. Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades en el primer equipo porque está ganándose los minutos cuando sale al campo. Lo seguiremos viendo en el campo", prosiguió.

Por último, Arbeloa no se mostró preocupado por que los jugadores puedan entregarse menos por el Mundial. "Yo no he entendido otra cosa que dar todo lo que tenía por mi club cuando estaba jugando con mi club, y en el momento en el que tenía que ir con la selección, darlo todo por mi país y por la selección", indicó.

"No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, que no metan la pierna, que tengan miedo a lesionarse, que estén pensando en otra cosa que no sea dar el máximo por el Real Madrid. Eso es lo que me estoy encontrando en el equipo y estoy seguro de que va a ser así los meses que nos quedan. No hay mejor manera de prepararse para un Mundial que rendir en tu equipo, llegar con confianza, jugar bien en tu club, que es lo que te da el día a día y es lo que espero de los jugadores", concluyó.