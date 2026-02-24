Arbeloa: "La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan la lucha contra el racismo"

Alvaro Arbeloa, head coach, attends his press conference ahead the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match against Benfica, at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on February 16, 2026 in Lisboa, Portugal. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió este martes que la UEFA "tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan y una pancarta antes de los partidos" la lucha contra el racismo, refiriéndose a la suspensión provisional del argentino Gianluca Prestianni, del SL Benfica, tras denunciarle el jugador madridista Vinícius Júnior por supuestos insultos racistas.

"Estamos ante una gran oportunidad de marcar un antes y un después en la lucha para el racismo. La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan y una pancarta antes de los partidos su lucha contra el racismo, espero que aprovechen la oportunidad", comentó el salmantino en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de los 'playoffs' de la Champions ante el Benfica de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Tras marcar el 0-1 el pasado martes en la ida del 'playoff' de la Champions en el Estadio Da Luz de Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista, tapando su boca con su camiseta, tras haber intercambiado con él una discusión. La UEFA investigó el incidente y decidió suspender provisionalmente al argentino.

"Estamos muy concentrados en el partido de mañana, en dar un gran nivel, una gran imagen, en hacer las cosas bien dentro del campo, en tener un gran rendimiento, en ganar el partido, y eso es en lo que tenemos el mayor de los focos, en lo que ponemos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, y es lo que queremos ver mañana. El resto, evidentemente, creo que no nos incumbe, no somos nosotros los que tenemos que tomar ese tipo de decisiones, y tiene que ser la UEFA", agregó.

Además, Arbeloa volvió a valorar las palabras del técnico del Benfica, José Mourinho, que acusó a Vinícius de provocar a la grada de Da Luz. "Marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol, y nada lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo. No hay nada que justifique un acto de racismo", sentenció.

"Vinícius está muy bien, está con muchas ganas, muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, está siendo diferencial. Cualquier entrenador desea tener un jugador como Vinícius en el campo, aprovecharlo al máximo, es lo que buscamos. Es un chico muy importante dentro del vestuario, con mucho carácter, es un líder y necesitamos que vuelva a disfrutar y vuelva a hacer un gran partido", comentó.

Y destacó su fortaleza contra estos episodios de racismo en el fútbol. "Siempre ha demostrado mucha valentía y mucho carácter. Cualquiera que estuviese en su situación, no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad y con mucho carácter. Es un luchador y seguro que mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido y a seguir demostrando que es uno de los mejores futbolistas del planeta", elogió.

Arbeloa avanzó que Kylian Mbappé está "preparado para jugar mañana", aunque "lleva varias semanas" tocado por un problema en la rodilla. "Quiero poner en valor el compromiso que está demostrando. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tiene enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana", afirmó.

"No creo que el problema de Mbappé sea el gol, ni cómo lo hace. En el campo uno tiene que tomar decisiones. Si tuviese que destacar una cualidad de Mbappé, a pesar de que tiene muchas y muy buenas, es que es un jugador y una persona muy inteligente, que sabe muy bien dónde moverse. Claro que habrá situaciones en las que se puedan generar espacios dentro del área, necesitamos no sólo que Kylian, sino que otros jugadores sean capaces de llegar. Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y sólo hay que ver sus números para entender que lo hace bien", añadió.

Además, abordó la ausencia de Mourinho en el banquillo del Bernabéu tras ser expulsado en la ida. "Que José no esté en el campo, creo que no va a ser la primera vez en su carrera y siempre ha preparado bien a sus equipos para que estén a un gran nivel en su ausencia. Yo espero un gran Benfica mañana, nos lo va a poner muy difícil, seguro que ajusta muchas cosas del partido de la ida y esperemos que se vea un gran partido, un gran espectáculo y que gane el Real Madrid", pidió el salmantino.

"Quiero ver a un Real Madrid muy parecido al de Lisboa, y es para lo que estamos trabajando. Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu, porque sabemos lo bonito que es, el ambiente que siempre se forma.. Nos jugamos mucho, porque el que gane estará en el bombo, que es nuestro objetivo, así que con muchísimas ganas y con toda la energía que tenemos para que mañana podamos disfrutar de un gran partido y que disfrute también la afición", dijo.

Finalmente, Arbeloa analizó las palabras de Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona y que dijo que "el mayor escándalo es que el Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años". "Para mí, el mayor escándalo sigue siendo que, después de tres años, el 'caso Negreira', que es el caso más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse", concluyó.