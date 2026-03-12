Arbeloa: "Valverde es el Juanito del siglo XXI"

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on March 11, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este miércoles que Fede Valverde "es el Juanito del siglo XXI" y "representa a la perfección lo que es" el club blanco, al mismo tiempo que defendió que necesitan "ser un gran equipo" con "mentalidad colectiva" para ganar a cualquier equipo.

"Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas, es lo que necesitamos para ganar cualquier partido. Necesitamos ser un gran equipo para ganar al City y al Elche, eso es lo que necesito, que mis jugadores crean, mentalidad colectiva, con y sin balón. Tiene una calidad diferencial, pero son mejores aún si todos tienen una misma idea", valoró el triunfo por 3-0 ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions.

El salmantino deseó que esta victoria sea "un punto de inflexión". "Estoy muy feliz por el público, se merecía una noche así después de la temporada que estamos teniendo. Y por los jugadores, porque no es fácil lo que hay que gestionar, las circunstancias no están ayudando mucho. Han creído en ellos mismos y han empujado sin parar", dijo.

"Somos el Real Madrid y el Real Madrid es capaz de todo. Dije que les íbamos a mirar a los ojos y lo hemos hecho", aplaudió Arbeloa. "Parece que es fácil siempre ganar, pero si hay un equipo al que le cueste ganar cada partido es el Real Madrid por la motivación extra del rival. El partido demuestra de lo que somos capaces", agregó.

Además, se mostró "muy feliz" por Fede Valverde. "Feliz por lo pesado que soy con él. No sé si al final me va a acabar odiando de las charlas que le pego, para transmitirle lo importante que es. Es el Juanito del siglo XXI. Representa a la perfección lo que es el Real Madrid. La afición se siente reflejado en Valverde, se merecía esta noche, es un refuerzo a tanto sacrificio. Ha jugado de todo. Puede hacerlo muy bien en todos lados", elogió.

También defendió que lo que están "viendo a Courtois haciendo en el Real Madrid" no sabe si se lo han visto "a alguien más". "Es una bola extra en cada partido. Sabemos que el rival casi tiene que hacer tiros imposibles para hacer un gol", expresó un Arbeloa que avanzó que es "difícil" que Ferland Mendy llegue al partido de vuelta el próximo martes.

"Ni me acerco a querer compararme con Guardiola y lo que ha hecho en la historia del fútbol. Me llena de felicidad el esfuerzo y que hayan creído en el plan que teníamos. Todo lo que hemos trabajado ha salido en el campo, es un premio para los jugadores", comentó.

Y avisó que solo han ganado "un partido". "Es una gran noche, pero en este club se celebran los títulos, no podemos celebrar victorias. No tenemos el pase, estamos al descanso en la eliminatoria. Si nos relajamos, nos lo harán pagar. Otras veces sí han remontado un 3-0 a otros equipos, ya lo hemos visto", advirtió.

"Conozco bien al Manchester City, el ambiente allí, Guardiola le va a dar 857 vueltas al partido otra vez... Quedan 90 minutos de mucha pelea si queremos pasar", concluyó el técnico salmantino.