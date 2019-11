La árbitra Guadalupe Porras recibe el Premio Mujeres Progresistas: "Se lo dedico a todas quienes sufren discriminación"

Publicado 28/11/2019 22:35:14 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La extremeña Guadalupe Porras Ayuso, árbitra asistente de Primera División, ha recibido este jueves el Premio Mujeres Progresistas en la categoría de Deporte Femenino, dedicando tal galardón "a todas quienes sufren discriminación" en el día a día de cualquier puesto de trabajo.

Durante un acto celebrado en la Biblioteca del Instituto Americano de Madrid, Porras Ayuso ha recogido la condecoración de manos de Pilar Calvo Santos-García, secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional.

La ceremonia ha estado presidida por Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia en funciones, así como por Yolanda Besteiro de la Fuente, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Junto a la colegiada internacional ha estado Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La árbitra extremeña ha ascendido esta temporada a Primera División, convirtiéndose así en la primera mujer en debutar en la máxima categoría del fútbol español. Su estreno tuvo lugar en el estadio de Son Moix, en un encuentro que enfrentó al RCD Mallorca contra la SD Eibar el pasado 17 de agosto.

Porras Ayuso empezó en el arbitraje con 16 años y, tras militar una única temporada en Tercera División, logró ascender a Segunda División B; ahí, estuvo ocho temporadas. Luego ha militado dos años en Segunda División, hasta lograr ahora el ascenso a Primera División. Además, es internacional desde el año 2014.

En su discurso, la árbitra ha querido agradecer el premio "Por haberos acordado de mí y más si es un premio de una asociación que tiene como objetivo la igualdad de género. Me gustaría recordar en este día a todas las víctimas de la violencia de género y a quienes sufren discriminación. Han sido 16 años de perseverancia y duro trabajo viviendo la evolución que ha experimentado el fútbol desde mis tiempos como jugadora. En el arbitraje siempre me he sentido una más y el respaldo de mis compañeros es fundamental. Desde la RFEF y la CTA la apuesta por la igualdad es innegable, aunque queda mucho camino por recorrer. La presencia de la mujer en el arbitraje debe dejar de ser noticia algún día".

Además, Guadalupe Porras Ayuso ha dedicado su galardón a sus compañeros del Comité Técnico de Árbitros, comenzando por su presidente Carlos Velasco Carballo, así como a familiares, amigos y allegados "que siempre me han acompañado en este bonito y duro a veces camino de 16 años de carrera".

En la ceremonia también han sido premiadas otras mujeres como Patricia Ortega García, General de las Fuerzas Armadas. y cuyo premio le entregó Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa en funciones, o la cantante María Rozalén Ortuño.