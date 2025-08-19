Las árbitras de Primera División superan las pruebas físicas para la nueva temporada

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las árbitras y árbitras asistentes de Primera División Femenina ya han superado el requisito de las pruebas físicas del seminario de pretemporada, realizadas en San Pedro de Pinatar (Murcia) antes de comenzar la temporada 2'25-26, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A primera hora de la mañana para evitar las altas temperaturas, las árbitras que dirigirán los encuentros de la Liga F Moeve 2025-26 han pasado las pruebas físicas de pretemporada, un trámite que siempre supone un punto de tensión ya que es necesario superarlas para recibir la primera designación oficial de la temporada.

"Yo me lo tomo como un entrenamiento más", señaló Melissa López, una de las nuevas árbitras de la categoría tras conseguir el ansiado ascenso. "Tengo ganas muchas ganas de debutar, con mucha ilusión. Es emocionante cómo me han recibido", añadió.

Por su parte, la asistente internacional Iragartze Fernández llegó a este seminario con pocos días de descanso tras su exitosa participación en la Copa América disputada en Ecuador este mismo verano. "Ha sido una experiencia única, increíble y mucho más tras pitar una semifinal. Estoy mucho más que satisfecha", destacó.