Los árbitros españoles Javier Alberola y Eugenia Gil ascienden a la categoría FIRST de UEFA - RFEF

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La FIFA comunicó este viernes de manera oficial el ascenso a la categoría FIRST de la UEFA de los árbitros internacionales españoles Javier Alberola y María Eugenia Gil, según se hizo eco la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, Javier Alberola y María Eugenial Gil ascienden al escalón previo al grupo ÉLITE UEFA, que permite arbitrar en los grandes torneos y competiciones internacionales.

El resto de los colegiados internacionales principales del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, un total de 15, mantienen su categoría, sumando España hasta cinco árbitros UEFA ÉLITE: Jesús Gil, José María Sánchez, Alejandro Hernández, Marta Huerta y Olatz Rivera.

Además, la RFEF recordó que en 2026 España estrena dos nuevos árbitros internacionales con Mateo Busquets y Paola Cebollada.