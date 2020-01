Los árbitros reconocen que deben mejorar en "las explicaciones en las infracciones por mano"

Publicado 15/01/2020 15:19:12 CET

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció este martes que debe "insistir en la formación didáctica con los árbitros para explicar las infracciones por mano", uno de los asuntos que más polémica está generando en este primer tramo de temporada, aunque avisa de que "nadie tiene la receta exacta".

Como ya es habitual desde la pasada campaña, el presidente del CTA, Carlos Velasco Carballo, y el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, que hicieron un repaso a lo sucedido hasta el momento en LaLiga Santander y en LaLiga SmartBank, y también en la reciente Supercopa de España celebrada en Yeda (Arabia Saudí).

El excolegiado madrileño recordó que deben usar estas comparecencias para repasar "jugadas concretas" porque si no serían "interminables", pero no pudo evitar ser preguntado por la mano no señalizada a Gerard Piqué y el fuera de juego de Arturo Vidal de las semifinales entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

En este sentido, sobre la acción del defensa catalán, Clos Gómez trató de aclarar cuando se debe considerar o no mano, recalcando que hay infracción "cuando es mano voluntaria, hay posición antinatural y el cuerpo coge más espacio, la mano o el brazo están a la altura del hombro o es mano de un atacante".

"Es uno de los conceptos más complicados del fútbol, muchas de estas jugadas son tan grises que en las reuniones con los árbitros nos pasamos 5-10 minutos con un clip", expresó el aragonés, que anteriormente había reconocido que uno de los aspectos a "mejorar" era la "explicación en las infracciones por mano". "Si no nos hemos explicado bien, deberemos insistir en esa formación didáctica de por qué algunas situaciones se sancionan con mano y otras se dejan sin sancionar porque entendemos que no lo son", añadió.

Por su parte, Velasco Carballo insistió en que repasar cuando es o no es infracción por mano intentando que cada persona de la sala visualizase la acción mencionado y advirtió que es el árbitro "el que debe evaluar si la posición de la mano es antinatural". "Nadie tiene receta exacta", zanjó.

Respecto al fuera de juego ajustado de Vidal y que sirvió para anular el gol de Piqué que habría supuesto el 3-1, el madrileño recordó que "la regla no habla de centímetros y no se creó cuando estaba el VAR". "No podemos decir al árbitro que espere a que sean 5 ó 10 centímetros, el establecer que un jugador no gana ventaja hasta que sobrepasa a otro en cantidad de centímetros depende de la International Board, y mientras tanto, el VAR aplica la norma", puntualizó.

CLOS GÓMEZ: "A NOSOTROS SE NOS 'MATABA' POR UN FUERA DE JUEGO DE 1 CM"

Eso sí, detalló que "si las líneas (que traza el sistema Hawk-Eye) están prácticamente superpuestas", tienen la obligación de "no decirle al árbitro que cambie su decisión". "Este es un debate bonito que ha introducido el VAR", subrayó, resaltando que coinciden con la International Board en que no se intervenga "si no hay imagen clara y manifiesta". "A nosotros que fuimos árbitros sin VAR se nos ha 'matado' y se ha dicho que hemos 'robado' por equivocarnos en un centímetro", apostilló Clos Gómez.

Por otro lado, el presidente del CTA celebró que en la Supercopa hiciesen "una pequeña parte de la historia arbitral con implantación de la tecnología de línea de gol" y también destacó las "felicitaciones" recibidas por haber implementado en torneo un software para informar en todo momento a través de los videomarcadores todo lo que sucedía en cuanto al VAR.

"Lo hemos mejorado respecto al de la Premier porque hay más nivel de transparencia e información, ninguna liga lo ha hecho hasta nuestro grado de nivel en Yeda. El espectador debe saber qué se está revisando, debe ver la imagen o el video en el que se basa la decisión final y debe entender por qué hay revisiones que pueden llevar más tiempo, y para ello hace falta una coordinación absoluta entre el VAR, la producción y los videomarcadores", señaló.

En este sentido, Carlos Velasco Carballo confirmó que esta implementación se llevará a cabo en la Copa del Rey, "a partir de octavos que es cuando hay VAR", pero que para el torneo doméstico "depende" de LaLiga.

Respecto a la inmediatez con la que las imágenes de las acciones se veían en la Supercopa en comparación con los partidos ligueros y que en ocasiones no se vean, Clos Cómez remarcó que estas "habitualmente se mandan", pero que "depende del VAR que entienda que sea una jugada complicada". "Ha ocurrido que después de un análisis inmediato que se haya quedado en un cajón y que la inmediatez de la jugada posterior no nos haya permitido rearmarla para enviarla a la producción, pero en el 99 por ciento de las ocasiones se ha hecho", aseveró.