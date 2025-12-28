Archie Gray impulsa al Tottenham en el derbi contra el Palace

Crystal Palace - Tottenham Hotspur - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham venció (0-1) al Crystal Palace este domingo en la jornada 18 de la Premier para escalar en la tabla y mirar a la zona alta, mientras que el Sunderland alargó su invicto en casa esta temporada con un 1-1 ante el Leeds.

El derbi londinense de necesitados se lo llevó el visitante gracias al gol del joven Archie Gray antes del descanso. El ariete de 19 años decantó la balanza, aunque Richarlison estuvo cerca en un par de goles anulados de dar una renta mayor para los 'Spurs'.

Los de Thomas Frank salieron así de dos derrotas seguidas y endosaron la tercera al Palace, que se queda con 26 puntos por los 25 de un Tottenham que confía en sus opciones de arreglar la temporada. Con 28, el Sunderland sumó otro punto, otro en el Stadium of Light, ante un Leeds también satisfecho.

Los locales se adelantaron con Simon Adingra pero un Dominic Calvert-Lewin en racha dio el empate a un Leeds que lleva cinco jornadas seguidas sin perder, ya fuera de la zona de descenso.