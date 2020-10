Argentina se agarra a un penalti de Messi para iniciar con victoria el camino a Catar

Fútbol/Mundial.- (Crónica) Argentina se agarra a un penalti de Messi para inicia - Alexandre Brum/AM Press via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un penalti anotado por Leo Messi al inicio del partido le bastó a Argentina para derrotar a Ecuador y empezar con buen pie las Eliminatorias Sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, mientras que Uruguay ganó con polémica a Chile y con goles de Luis Suárez y Maxi Gómez, y Paraguay y Perú empataron a dos.

En La Bombonera de Buenos Aires, Argentina volvió a la acción tras casi un año de parón sin jugar y lo hizo con un triunfo sin excesivo brillo, pero importante para no hacer saltar las alarmas ya demasiado pronto en este camino mundialista.

No tenía un partido fácil el combinado albiceleste ante una Ecuador, que estuvo ordenada y aguerrida, pero que apenas miró a la portería defendida por Armani y que se fue de vacío por el penalti de Estupiñán, jugador del Villarreal, al sevillista Ocampos, dispuesto a trasladar a su selección sus prestaciones en su club.

La pena máxima, antes del primer cuarto de hora, no fue desaprovechada por Messi para poner un 1-0 que trajo mucha más tranquilidad a los de Lionel Scaloni, aunque no la aparición de un fútbol más alegre y todavía dependiente de lo que haga o no haga el '10' del FC Barcelona.

La 'Tri' tampoco optó por abrirse tras este tanto y eso le complicó aún más las cosas a la bicampeona del mundo, que apenas tuvo más ocasiones de peligro pese a su amplio dominio, con Ocampos teniendo la mejor nada más comenzar el segundo tiempo y con buena respuesta del guardameta Domínguez.

Por otro lado, en Montevideo, Uruguay también comenzó estas Eliminatorias Sudamericanas con triunfo, por 2-1 ante Chile, en un partido marcado por el penalti que no le pitaron a los visitantes con 1-1 y poco antes del gol en el descuento de Maxi Gómez.

El combinado de Óscar Washington Tabárez, con el madridista Fede Valverde y el colchonero Luis Suárez en el once inicial, no cuajó un buen partido, aunque dominó la primera mitad y encontró el premio del penalti otorgado por el VAR que le sirvió al nuevo delantero del Atlético para poner el 1-0.

Sin embargo, los locales se diluyeron en la segunda mitad. Chile despertó tras el paso por vestuarios y empató pronto por medio de Alexis Sánchez en un partido que se decidió al final. Primero, ni el colegiado ni el VAR decretaron que hubo mano de Coates y posteriormente, ya en el descuento, Maxi Gómez, que acababa de salir al campo, dio la victoria ante una 'Roja' enfadada.

Finalmente, en el tercer partido de la jornada, Paraguay y Perú empataron a dos goles en Asunción. Todo pasó en el segundo tiempo, donde la franjirroja se adelantó por medio de Carrillo, pero la albirroja remontó con los tantos de Romero antes de ver como Carrillo firmaba también un doblete en el 85 para firmar las tablas.