AMP. La ministra Milagros Tolón visita en Buenos Aires el estadio Monumental y la Bombonera

La ministra Milagros Tolón visita el estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina). - CSD

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este viernes en Buenos Aires (Argentina), donde se encuentra de viaje oficial, el estadio Monumental del Club Atlético River Plate y el estadio del Club Atlético Boca Juniors, conocido mundialmente como La Bombonera.

Durante la visita, la titular de la cartera de Deportes ha podido conocer uno de los grandes símbolos del fútbol argentino, situado en el barrio de Belgrano, acompañada por Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate; por Mercedes Miguel, miembro de la Junta Directiva; y por Joaquín de Arístegui, embajador de España en Argentina.

Durante su encuentro en el estadio de fútbol más grande de Sudamérica, han abordado el papel fundamental de la educación en la formación integral de los futbolistas desde las categorías inferiores.

Además, también visitó, en el emblemático barrio de La Boca, uno de los grandes símbolos del fútbol argentino. Inaugurado en 1940, la Bombonera destaca por la proximidad de sus gradas al terreno de juego. Allí ha coincidido con el exfutbolista argentino Ángel Clemente Rojas, uno de los jugadores más reconocidos de la historia de Boca Juniors.

Una visita que se ha realizado aprovechando la participación de Milagros Tolón este viernes en el acto de apertura de la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que pretenden ser impulsados a través de la cooperación por el organismo internacional que reúne a 23 países.