AMP. Ricky Brabec (Honda), en motos, y Nasser Al-Attiyah (Dacia), en coches, acarician el Rally Dakar

09 BRABEC Ricky (usa), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 8 of the Dakar 2026, on January 12, 2026 around Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

El piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso claramente este viernes en la penúltima etapa del Rally Dakar, de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu en Arabia Saudí, metiéndole casi cuatro minutos al argentino Luciano Benavides (KTM), para acariciar su tercer 'Touareg', algo que también logró en 'Ultimate' el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), con el triunfo en la especial y ampliando su ventaja sobre el español Nani Roma (Ford).

Salvo sorpresa, el californiano será el ganador del Rally Dakar 2026 en motos después de realizar un crono 3:43 más rápido que Benavides en el duelo entre estadounidense y argentino por la victoria final en el 'raid', que queda ya muy decantado para Brabec, de 34 años y ganador ya de la carrera en 2020 y 2024.

Además, el español Tosha Schareina (Honda), que entró en meta a casi 13 minutos de su compañero de equipo, se asegura el tercer puesto del podio a excepción de un susto en la etapa final, por lo que repetirá entre los tres mejores pilotos en una de las carreras más duras del mundo, gracias a un margen de media hora sobre el cuarto.

A Brabec la salió bien la estrategia de la antepenúltima etapa. El estadounidense ralentizo su ritmo en la parte final arriesgándose a que Benavides ampliara demasiado la distancia, pero no fue así. Los pilotos de Honda Adrian Van Bereven y Skyler Howes abrieron pista intentando que el equipo se quedara las bonificaciones, pero el argentino les alcanzó pasados 180 kilómetros de especial. Antes, el californiano ya lideraba cómodamente la etapa con una ventaja suficiente.

Tampoco ayudó Edgar Canet (KTM) en su misión de neutralizar la estrategia de Honda, debido a una caída al inicio de la etapa que le impidió llegar dentro del 'top 10' de la penúltima jornada. Brabec, que llegó de tapado a este Dakar, no cometió ningún error y su renta de 3:20 sobre Benavides parece ya inalcanzable en la última etapa en Yanbu de 100 kilómetros.

En la categoría de 'Ultimate', Al-Attiyah también dejó prácticamente sentenciado su sexto 'Touareg', al adjudicarse la victoria -la número 50 en la historia del Dakar para igualar a dos mitos como Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel- de la penúltima etapa con llegada a Yanbu, sobre el estadounidense Mitch Guthrie (Ford) por algo más de un minuto.

El catarí fue el claro dominador del día y metió más de 6 minutos a Nani Roma, su gran rival en la recta final por el triunfo final en la carrera y que se queda a 15 minutos del de Dacia en la clasificación general. Carlos Sainz (Ford) vivió también una etapa complicada y se quedó a casi 8 minutos del tiempo de Al-Attiyah.