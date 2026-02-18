AMP. UEFA abre una investigación por el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni of SL Benfica and Vinicius Junior of Real Madrid CF in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Li - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UEFA inició este miércoles una investigación por el presunto insulto racista que el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior denunció del argentino Gianluca Prestianni, durante la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones entre el SL Benfica y el conjunto merengue, disputada este martes.

"Se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF", expresó el organismo en un comunicado emitido este miércoles.

Antes, la UEFA dijo estar "revisando" el informe oficial del partido, y ya avanzó que abriría "procedimientos en caso de denuncia" tras la acusación de Vinícius Júnior al argentino Gianluca Prestianni de haberle insultado de forma racista tras el 0-1, lo que motivó que el partido se detuviera durante varios minutos.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche se están revisando. En caso de denuncia, se abren procedimientos y, en caso de que se impongan sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. No disponemos de más información ni comentarios sobre este asunto en este momento", se limitó a comentar el organismo preguntado por el asunto, antes de emitir ese comunicado.

Vinícius se dirigió al colegiado del encuentro, el francés François Letexier, tras escuchar que Prestianni le había llamado 'mono', un hecho que confirmó el delantero francés Kylian Mbappé, que llegó a decir que el argentino había repetido el insulto hasta "en cinco ocasiones", mientras que el futbolista del Benfica negó los hechos y que se "malinterpretó" lo que dijo.