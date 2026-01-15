AMP2. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

227 ROMA Nani (esp), HARO BRAVO Alex (esp), Ford M-Sport, Ford, Ultimate, FIA W2RC, action during the Stage 10 of the Dakar 2026, on January 14, 2026 between Bivouac Refuge and Bisha, Saudi Arabia - Photo Frederic Le Floc'h / DPPI - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Ford) recuperó este jueves la segunda plaza y parte de sus opciones de pelear por el triunfo final en la categoría de coches del Rally Dakar tras recortarle más de cuatro minutos a líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, en la undécima etapa, una especial de 346 kilómetros con salida en Bisha y llegada en Al Henkiyah, en la que hubo cambio de líder en motos, con el argentino Luciano Benavides (KTM) reemplazando al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

A falta de dos jornadas, el catalán, campeón en las cuatro ruedas en 2014 y en motos en 2004, aún sueña con poder sumar su tercer 'Touareg', aunque prácticamente le queda tan sólo una etapa, la de este viernes, una especial de 311 kilómetros, para intentar, sin que medie otro percance por delante, remontar a Al-Attiyah, que maneja todavía una buena renta de más de ocho minutos.

Todo después de un día sobre un recorrido un tanto laberíntico que fue dominado por los Ford y donde ninguno de los tres teóricos aspirantes peleó en ningún momento por la victoria, siendo en esta ocasión el gran damnificado Henk Lategan (Toyota). El sudafricano estuvo más de hora y media parado en el kilómetro 140 y después de poder reanudar la marcha se volvió a detener y puso fin a sus opciones en el 'raid' que queda ya en un aparente mano a mano entre Al-Attiyah y Roma.

El piloto español finalizó la jornada en la undécima posición, pero lo mejor fue que logró recortar al líder de la general, que tampoco pudo estar con los de delante (17º), pero que no se puso nervioso y se centró en no cometer errores, gestionando su buena renta en la clasificación general. Al-Attiyah esperó a que su compañero, el francés Sebastian Loeb, le superase y se centró en seguir su ritmo hasta el final de la especial.

Roma trató de apretar y de abrir brecha todo lo posible, pero se tuvo que conformar finalmente con meterle más de cuatro minutos al cinco veces ganador del Rally Dakar, que todavía tiene 8:40 sobre el piloto español, obligado a tomar más riesgos este viernes. Loeb asciende a la tercera posición, a 18:37.

La jornada fue dominada por el sueco Matthias Ekstrom (Ford), que dominó de principio a fin la especial para sumar su tercer triunfo en esta edición y la octava en general por delante de otros dos Ford, el del francés Romain Dumas, al que aventajó en 1:22, y el del español Carlos Sainz, ya sin opciones tras la sanción del miércoles y que terminó a 2:26.

Por su parte, las pilotos españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (EBRO) concluyeron decimoctava y vigesimosexta, respectivamente, y siguen dentro del 'Top 20, en la decimotercera y en la vigésima posición.

BRABEC 'CEDE' EL LIDERATO A BENAVIDES

Por otro lado, en la categoría de motos, el piloto estadounidense Skyler Howes (Honda) sumó su primera victoria en el 'raid', por el escaso margen de 21 segundos sobre su compañero de equipo, el francés Adrien van Beveren, ganador el miércoles y con el que mantuvo un mano a mano hasta los kilómetros finales, mientras que el español Edgar Canet (KTM) fue tercero a 1:15.

La jornada trajo un cambio de liderato, con el argentino Luciano Benavides (KTM) reemplazando al estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque este parece que prefirió cederle por poco tiempo ese puesto de cara a no tener que abrir en la última etapa.

De hecho, Brabec tenía sobre su rival una ventaja de casi cuatro minutos durante la etapa, pero ralentizó su ritmo y se dejó pasar por el sudamericano, que ahora le aventaja en 23 segundos. El español Tosha Schareina (Honda) acabó quinto a más de cuatro minutos de Howes y se mantiene tercero en la general a más de 15 minutos, con más de ocho sobre el australiano Daniel Sanders (KTM), que continuó en carrera pese a fracturarse la clavícula el día anterior.