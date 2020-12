Koeman: "Sin Messi necesitamos jugadores que tengan efectividad de cara a portería"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que "no tener a Messi siempre es un baja importante por su calidad y efectividad" y que en ausencia del argentino necesita la aparición de jugadores que "tengan efectividad de cara a portería" en el duelo de este martes frente al Eibar, el último del club azulgrana antes de cerrar "un año durísimo en todos los sentidos".

"No tener a Messi siempre es un baja importante por su calidad y efectividad, pero tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en sus posición y ojalá que tengan la misma efectividad que siempre ha tenido Leo. Necesitamos jugadores que estén en su mejor forma y también que tengan efectividad de cara a portería", explicó Koeman en rueda de prensa.

Respecto a la situación del argentino, apuntó que "tenía molestias en su tobillo". "No está en condiciones de jugar mañana y por eso le hemos dado dos días más de vacaciones. Regresará después del partido contra el Eibar y nuestro doctor dice que estará bien para entrenar", dijo, confiando en recuperarlo para el siguiente partido ante el Huesca.

El neerlandés reconoció que no vio "en directo" la entrevista de Messi con Jordi Évole. "Pero he visto lo que ha salido hoy en la prensa. Me parece perfecto que él, como cualquier jugador, haga una entrevista para saber sus opiniones. Siempre he estado muy tranquilo y no voy a estarlo más porque haya dicho que decidirá su futuro a final de temporada. No puede influir. Lo único que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento y ya veremos lo que puede pasar", resumió.

Respecto a los elogios de Messi a su trabajo, Koeman los agradeció porque "es un jugador muy importante en la historia del club". "A cualquier persona le gusta que hablen bien de uno mismo. Yo sigo siendo el mismo, intentando sacar al equipo adelante. Estamos haciendo cambios, es un año de transición y él sigue siendo una pieza muy clave para este equipo", valoró.

ELOGIOS A PEDRI Y EL RETORNO DE DEMBELE

En ausencia del '10', parte de su trabajo ofensivo recaerá en Pedri, de nuevo alabado por su técnico. "Es un ejemplo de cómo alguien tiene que llevar el tema de ser muy bueno a esta edad en un club tan grande. Seguramente nadie lo esperaba y yo como entrenador le doy oportunidades y consejos para mejorar. Es de una familia muy humilde y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar y pensar que ya está, porque tiene 18 años. Tiene un gran futuro, pero si sigue trabajando como está haciendo hasta ahora", subrayó.

Koeman, quien confirmó la plena recuperación de Ousmane Dembele, indicó que "a veces un descanso es un entrenamiento para un jugador". "Con un calendario tan apretado hay que dejar descansar a los jugadores, que puedan estar con sus familias y desconecten. Son jugadores que físicamente están a tope y un descanso de cuatro días no es un problema. Por mi experiencia sé que a veces es importante desconectar mentalmente", reflexionó.

En cuanto al 3-5-2 que tan bien funcionó ante el Real Valladolid, el preparador relativizó la importancia de las variantes tácticas. "Se puede hablar mucho de un sistema, pero lo más importante es la energía y el trabajo de los jugadores. Cualquier sistema puede ser ofensivo o defensivo, depende de la actitud del equipo", recalcó.

Por último, Koeman lanzó un mensaje de esperanza antes de despedir "un año durísimo en todos los sentidos". "Estoy en un sitio donde me quería estar hace tiempo. Es un sitio complicado, pero como entrenador no hay ningún sitio tranquilo porque todo depende de los resultados. Ojalá que el próximo año estemos mejor en tema de COVID y en tema de club", confió.