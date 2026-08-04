Archivo - Leo Lionel Messi during the French championship Ligue 1 football match between AJ Auxerre and Paris Saint-Germain on May 21, 2023 at Abbé-Deschamps stadium in Auxerre, France - Photo Victor Joly / DPPI - Victor Joly / Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que el futbolista argentino Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de la región tras el incendio forestal que ha arrasado cerca de 30.000 hectáreas.

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha expresado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página web para canalizar las donaciones de ciudadanos y empresas destinadas a los afectados por los incendios que afectaron a 17 municipios de la Sierra Oeste.

Este portal se convierte en un cauce único para, de forma sencilla, poder realizar aportaciones solidarias mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum. Esta iniciativa se realiza junto con CaixaBank, entidad que asume la puesta a disposición de la plataforma y de los medios de pago.

En los municipios afectados residen más de 56.000 vecinos: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial --por la evacuación de la pedanía de Peralejo--, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.