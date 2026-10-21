Leo Messi llega este jueves a Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

06 October 2026, Argentina, Buenos Aires: Argentina's Lionel Messi cheers during an international friendly football match between Argentina and Benin at the Monumental Stadium. The match marked Messi's final appearance with the Argentina national team, co - Roberto Tuero/SOPA Images via Z / DPA

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Lionel Messi llegará este jueves, 22 de octubre, a las 13.00 horas al Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el viernes en el Teatro Campoamor de la capital asturiana.

El jugador recibirá el reconocimiento en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en la que participará como distinguido en la categoría de Deportes para reconocer su exitosa carrera desde muy joven, sobre todo en las filas del FC Barcelona.

El de Rosario es el futbolista con más partidos disputados y títulos alzados con el conjunto blaugrana, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego.

El '10' fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro títulos de la Liga de Campeones, diez de la Liga, siete de la Copa del Rey, tres del Mundial de Clubes, tres de la Supercopa de Europa y ocho de la Supercopa de España.

Messi es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de la que se retiró hace unos días, del que destaca el Mundial de Catar de 2022. Además, conquistó con la Albiceleste dos Copas América en 2021 y 2024, mientras que fue clave para que la tricampeona del mundo alcanzase la final de la pasada Copa del Mundo, perdida ante España.

A nivel individual, ha recibido múltiples galardones como mejor futbolista del mundo, especialmente el Balón de Oro, premio que ha obtenido hasta en ocho ocasiones y que lo sitúa entre los jugadores más laureados de la historia. También ha sido distinguido con otros premios como el 'The Best' que concede la FIFA, que logró en tres ocasiones, y la Bota de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente en seis temporadas.

Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de Unicef (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006) desde 2010 y su importante labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.