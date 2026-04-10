El PNV destaca en Argentina la importancia de que la selección vasca compita en el Mundial de Pelota de Mendoza

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y la burukide de Relaciones Exteriores, Miren Martiarena, en Mendoza (Argentina) con la Euskal Selekzioa que juega el Mundial de Pelota - EAJ-PNV

BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha destacado en Argentina la importancia que tiene que la selección vasca compita en el Mundial de Pelota de Mendoza, a donde se ha desplazado para verla jugar y, tras recordar que ha costado "mucho" que Euskadi tuviera representación propia, ha subrayado "la visibilidad" que le da esto a nivel internacional.

Esteban ha asistido, junto a la responsable de Relaciones Exteriores del EBB, Miren Martiarena, al Mundial de Pelota que se celebra en Mendoza (Argentina) en la que compite la Euskal Selekzioa. En concreto, Esteban y Martiarena han podido ver jugar a la selección en la modalidad 'one wall' frente a la anfitriona, Argentina, y también frente a Chile.

El líder 'jeltzale' ha señalado que en este viaje que está haciendo a Chile, Argentina y Uruguay, con encuentros con representantes de ámbitos diferentes, había "una visita obligada y, además, muy agradable" a Mendoza, donde se juega este campeonato.

"Ahí está la selección vasca. Había que venir a animar a verlo y animar a nuestros representantes. Ha costado mucho que Euskadi tuviera una representación, ya la tenemos, disfrutémosla porque es muy importante tener esta visibilidad en el mundo a nivel internacional", ha afirmado.

UN NUEVO PASO

El PNV ha celebrado que, con la participación de Euskadi en este Mundial, se da "un nuevo paso" en la consolidación de la presencia de la selección de Euskadi en el ámbito internacional, con el año 2024 como hito en este recorrido, cuando el PNV en el Congreso logró, con Aitor Esteban como portavoz, modificar la Ley del Deporte para que la EEPF (Euskadiko Euskal Pelota Federakuntza) pudiera competir también en el ámbito internacional.