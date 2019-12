El argentino Lavezzi anuncia su retirada del fútbol a los 34 años

Publicado 13/12/2019 19:54:39 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Ezequiel 'Pocho' Lavezzi anunció este viernes el final de su carrera deportiva a los 34 años, "años increíbles" que despide con "mucha emoción" y "agradecido" a todos los que le acompañaron.

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón", dijo en su cuenta de Twitter.

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz", añadió.

Lavezzi debutó en San Lorenzo de Argentina en la temporada 2004-2005 y con el equipo azulgrana ganó una liga local antes de ser transferido al Nápoles, donde jugó entre 2007 y 2012.

De allí pasó al París Saint-Germain, donde ganó cuatro ligas, tres Copas, dos Copas de Francia y dos Supercopas. Lavezzi jugó sus últimos tres años en el Hebei Fortune de China.

Además, internacional con Argentina en 51 partidos, el 'Pocho' marcó nueve goles, ganó el oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008 y jugó el Mundial 2014, donde la albiceleste perdió la final ante Alemania.