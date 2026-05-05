Aritz Elustondo se marchará de la Real Sociedad al final de esta temporada

Archivo - Aritz Elustondo of Real Sociedad in action during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Real Oviedo at Anoeta on February 21, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Aritz Elustondo, zaguero de 32 años, finalizará su trayectoria como jugador de la Real Sociedad a la conclusión de esta temporada 2025-26, según ha indicado este martes el propio club 'txuri-urdin' en su página web y canales oficiales.

"La Real Sociedad ha comunicado su decisión de no renovar el contrato que une a ambas partes. El futbolista de Beasain, uno de los capitanes del equipo, pondrá así punto y final a su ejemplar trayectoria en el club 'txuri-urdin'", resumió la misma nota de prensa.

"Elustondo debutó con el equipo de su vida en diciembre de 2014, en un partido de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, 310 partidos oficiales a sus espaldas en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo", destacó la entidad donostiarra.

"Ejemplo dentro y fuera del campo, ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie. Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo 'txuri-urdin' en la última década, deja el club con el respeto y la admiración de toda la familia realista. Ha llevado con orgullo la camiseta en cada uno de los partidos que ha saltado al verde y ha sido un inmejorable capitán en estos últimos años", añadió el texto.

Luego se describió su palmarés como "envidiable" por haber conquistado dos Copas del Rey Mapfre (2020 y 2026) "que todos recordaremos y de las que él ha sido parte importantísima". "Aritz ha cumplido el sueño de todo txiki de Gipuzkoa. Nosotros seguimos cumpliendo los nuestros, que son que tipos como él jueguen en la Real", agregó el comunicado 'txuri-urdin'.

"Quedan cuatro partidos por delante, dos de ellos en Anoeta, para que toda la familia 'txuri-urdin' pueda despedir a Elus como merece. Se va uno de los grandes. Uno de los nuestros. 'Eskerrik asko denagatik', Aritz", concluyó la Real Sociedad en su nota de prensa.