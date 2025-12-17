Arkose acerca la escalada a jóvenes y niños de Cooperación Internacional. - ARKOSE

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rocódromo Arkose ha invitado a un grupo de 23 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a disfrutar de una jornada de escalada en su centro de Carabanchel (Madrid) en colaboración con la ONG Cooperación Internacional.

El objetivo fue crear una oportunidad para que los menores pudieran descubrir de una manera cercana y guiada la escalada, uno de los deportes de mayor crecimiento en España y que destaca por sus beneficios para la autoestima, la concentración y la gestión del miedo.

Con esta visión, Arkose organizó una jornada especial en la que los participantes pudieron descubrir, por primera vez, la escalada y experimentar sus beneficios físicos y emocionales. La experiencia de iniciación permitió a los niños conocer un espacio seguro, inclusivo y divertido donde progresar a su ritmo.

"En Arkose creemos firmemente en el poder del deporte para transformar la vida de las personas. Esta jornada nace del deseo de abrir nuestras instalaciones a jóvenes y niños que quizás no tendrían la oportunidad de conocer la escalada, y ofrecerles una actividad que les ayude a ganar seguridad, gestionar retos y trabajar en equipo", señaló Grégoire de Belmont, general manager de Arkose.

Por su parte, la directora de proyectos de Cooperación Internacional, Teresa Martín Aguado, destacó el valor de la iniciativa. "Actividades como esta nos permiten ofrecer a los niños experiencias que amplían sus horizontes y fomentan su desarrollo integral. La escalada no solo es un deporte, sino una herramienta para aprender a enfrentarse a desafíos, ganar seguridad y disfrutar del trabajo en equipo", manifestó.

Además de su impacto social, esta acción refuerza el "compromiso" de Arkose, que en la capital de España cuenta con dos centros en Carabanchel y Cuatro Caminos, con la comunidad local, el bienestar y el acceso al deporte como herramienta educativa.