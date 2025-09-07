Arranque tranquilo en Génova para la última etapa de The Ocean Race Europe

Los vientos ligeros hicieron que la flota buscase velocidad desde la salida

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los siete equipos que compiten en The Ocean Race Europe 2025 han partido este domingo desde Génova (Italia) para la quinta y última etapa de dicha competición, diseñada sobre un recorrido de entre 1.600 y 2.000 millas náuticas a través del mar Mediterráneo y hacia el mar Adriático, con rumbo a la meta en Boka Kotorska (Montenegro).

Pese a tener por delante unos ocho días estimados de navegación antes de llegar a su destino definitivo, las tripulaciones afrontaron una acción crucial inmediatamente en cuanto sonó el cañonazo de salida a las 15.00 horas, y que era averiguar si la primera racha de viento estaría mar adentro o cerca de la costa.

Antes de dejar el pantalán por la mañana, los patrones admitieron distintas opciones para lidiar con esa primera decisión. La etapa empezó con vientos ligeros que apenas alcanzaban los cinco nudos, lo que hizo que la flota cruzara la línea a velocidades de tres a cuatro nudos. Con 41 puntos, 12 por delante de su inmediato perseguidor, el navío francés 'Biotherm' es favorito al título con Paul Meilhat llevando su timón.

Se les incorporó a bordo el regatista de la clase Mini y único español de la flota, Carlos Manera, sustituyendo al británico Sam Goodchild. En total hay 16 puntos disponibles durante esta etapa 5: dos en la puerta de puntuación, siete por la victoria de etapa y siete más en la In-Port Race de las Bocche di Cattaro el 20 de septiembre.

Por detrás del sólido líder, la lucha por el podio sigue abierta. El equipo francés 'Paprec Arkéa' (29 pts.) y el suizo 'Holcim-PRB' (27,3 pts.) están en pleno duelo por la segunda plaza, mientras que el italiano 'Allagrande Mapei Racing' (19 pts.) y el alemán 'Malizia' (18 pts.) se mantienen cerca y buscarán escalar posiciones.